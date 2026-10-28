На подвергшемся нападению со стороны РФ складе издательства КСД находилось 300 тысяч книг

В результате российской атаки 27 октября был повреждён склад издательства «Клуб семейного досуга» (КСД), где хранилось около 300 тысяч книг. Об этом 28 октября сообщило издательство КСД.

На объекте возник пожар, который ликвидировали спасатели ГСЧС. Помимо прямого воздействия огня и воды во время тушения, существует риск порчи экземпляров из-за сильного задымления. В настоящее время сотрудники издательства продолжают работу по спасению уцелевших тиражей, однако точное количество сохранившихся книг пока установить не удалось. В связи с инцидентом КСД корректирует логистику: новинки, запланированные на 5 ноября, поступят в обычные книжные магазины ограниченными партиями, а часть ассортимента будет доступна только для онлайн-заказов.

Источник: КСД.

27 октября российские оккупанты нанесли удар по складу издательства «Клуб семейного досуга» (КСД). Обстрел района, где расположен объект, привёл к разрушениям, однако среди сотрудников предприятия никто не пострадал. В результате вражеской атаки издательство вынуждено перенести старт продаж новых книжных изданий, предварительно запланированный на 5 ноября, для оценки нанесенного ущерба и корректировки дальнейших планов.

Российский обстрел Киева 23 сентября повредил телекоммуникационные сети интернет-магазина «Книгарня Е». Из-за этого часть сервисов компании временно не работает.

В украинские школы уже доставлено 88% учебников для 9 класса, несмотря на уничтожение части тиража в результате российских ракетных ударов по полиграфическим предприятиям. Поставки всех утраченных книг планируется завершить до 5 октября, сообщили в Комитете образования.

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