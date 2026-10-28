Лубинец раскритиковал Красный Крест за недостаточное давление на Россию с целью обеспечения доступа к пленным

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал Международный комитет Красного Креста (МККК) за отсутствие доступа к украинским военнопленным и гражданским заложникам, удерживаемым Россией.

Омбудсмен отметил, что неоднократно предлагал главе МККК Мирьяне Сполярич конкретные инструменты для исправления ситуации, однако организация не демонстрирует должной настойчивости.

В качестве примера эффективности сильного давления он привел визиты кардинала Маттео Дзуппи, которого российская сторона допустила к удерживаемым украинцам. Для преодоления препятствий Украина ведет переговоры о создании новой международной мониторинговой группы с привлечением представителей третьих стран, списки которых уже переданы России. Также Лубинец отметил, что дополнительные возможности для международного контроля за местами содержания гражданских заложников и журналистов может открыть развитие ситуации вокруг гуманитарной миссии в оккупированных Олешках.

Источник: «Эспрессо».

В Олешках в Херсонской области продолжается гуманитарная миссия по оказанию помощи мирным жителям. С 27 октября на определенных территориях действует режим тишины, которого, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, стороны соблюдают. Сейчас там проводятся работы по разминированию маршрутов, чтобы безопасно доставлять гуманитарную помощь и помочь гражданским лицам выехать из города.

Ранее в Олешках началась гуманитарная миссия, объявлено о прекращении огня.

Тем временем советник Мелании Трамп раскрыл детали гуманитарной операции в Олешках.

Кроме того, Папа Римский поговорил по телефону с Путиным и призвал к перемирию в Олешках.

В ситуации с Олешками можно применить модель прекращения огня, которая используется в районе Запорожской АЭС.

В районе оккупированных Олешек в Херсонской области режим тишины для проведения гуманитарной операции будет действовать до 22:59 1 ноября. Об этом сообщил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Режим тишины ввели 27 октября.

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