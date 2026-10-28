乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨批评了红十字国际委员会（红十字国际委员会），原因是该组织未能使其接触到被俄罗斯扣押的乌克兰战俘和平民人质。

人权专员指出，他曾多次向红十字国际委员会主席米里亚娜·斯波利亚里奇提出具体的解决方案以改善这一局面，但该组织并未展现出应有的坚持。

作为施加高压措施有效性的例证，他提到了马泰奥·祖皮枢机主教的访问——俄方曾允许其探视被扣押的乌克兰人。 为突破僵局，乌克兰正在就组建一个由第三国代表参与的新国际监督小组进行谈判，相关代表名单已提交给俄罗斯。 此外，卢比涅茨还指出，围绕被占领的奥列什基地区人道主义任务的局势发展，可能会为国际社会对平民人质和记者关押地点的监督创造更多机会。

来源：《埃斯普雷索》。

在赫尔松州的奥列什基，旨在援助平民的人道主义行动仍在进行。自10月27日起，指定区域内实施了停火协议，据乌克兰最高拉达人权事务专员德米特里·卢宾采称，各方均遵守了该协议。 目前，当地正在对路线进行排雷，以确保人道主义援助的安全运送，并协助平民撤离该市。

此前，奥列什基已启动人道主义行动，并宣布停火。

与此同时，梅拉尼娅·特朗普的顾问披露了奥列什基人道主义行动的细节。

此外，教皇与普京通了电话，呼吁在奥列什基实现停火。

奥列什基的局势可借鉴在扎波罗热核电站周边地区实施的停火模式。

在赫尔松州被占领的奥列什基地区，为开展人道主义行动而实施的停火状态将持续至11月1日22:59。这一消息由“人民公仆”议会党团主席大卫·阿拉哈米亚公布。该停火状态于10月27日开始实施。

关注我们在