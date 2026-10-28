在遭到俄罗斯袭击的KSD出版社仓库中，共有30万册图书

10月27日，由于俄罗斯的袭击，“家庭休闲俱乐部”（KSD）出版社的仓库遭到破坏，该仓库内存放着约30万册书籍。KSD出版社于10月28日通报了这一情况。

该场所发生火灾，已被国家紧急情况部（DSNS）的救援人员扑灭。除灭火过程中遭受的直接火势和水流影响外，浓烟还可能导致部分书籍受损。 目前，出版社员工仍在继续抢救幸存的书籍，但尚无法确定具体保存下来的书籍数量。 受此次事件影响，KSD正在调整物流安排：原定于11月5日上市的新书将以限量批次供应实体书店，部分书目仅限在线订购。

来源：KSD。

10月27日，俄罗斯占领军对“家庭休闲俱乐部”（KSD）出版社的仓库发动了袭击。该设施所在区域遭到炮击，造成破坏，但企业员工中无人受伤。 由于敌方袭击，该出版社被迫推迟原定于11月5日开始的新书发售，以便评估损失并调整后续计划。

9月23日，俄罗斯对基辅的炮击损坏了“耶书店”网店的电信网络。因此，该公司部分服务暂时无法使用。

尽管部分印本因俄罗斯对印刷企业的导弹袭击而被毁，但乌克兰学校已收到9年级88%的教科书。教育委员会表示，计划在10月5日前完成所有丢失书籍的补发工作。

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