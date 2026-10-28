Образовательный омбудсмен призвала родителей фиксировать случаи поборов в школах

Любые благотворительные взносы на нужды учебных заведений должны вноситься родителями исключительно по собственному желанию и в меру своих возможностей. Об этом 28 октября заявила образовательный омбудсмен Надежда Лещик, реагируя на обращения относительно устных требований родительских комитетов сдавать наличные деньги на ремонт классов и доплаты штатному персоналу.

Лещик подчеркнула, что финансовое и материально-техническое обеспечение школ входит в прямые обязанности их учредителей. В случае добровольного желания внести взнос средства должны перечисляться официально на специальный казначейский счет учебного заведения, а не на карты или счета общественных организаций.

Если же родители сталкиваются с вымогательством или давлением, омбудсмен рекомендует тщательно фиксировать такие факты — сохранять переписку, квитанции, делать фото-, аудио- или видеозаписи законным способом — и передавать материалы в Национальную полицию Украины.

Источник: Интерфакс-Украина

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик призвала органы местного самоуправления обеспечить школы, в которых действуют укрытия и «Пункты несокрушимости», дополнительными штатными единицами сторожей или другой охраной.

МОН рекомендует университетам уплотнить учебный график в 2026/2027 учебном году. Среди предложенных вариантов — занятия по субботам осенью и весной, а также продолжение обучения летом 2027 года. В то же время это лишь рекомендации, поэтому автоматически учиться по субботам всем студентам не придется.

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