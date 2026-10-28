В Конотопе к концу суток обещают полностью восстановить электроснабжение

В энергосистеме Конотопа Сумской области завершаются аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре; энергетики рассчитывают возобновить подачу электроэнергии всем потребителям города до конца суток 28 октября.

Из-за технических ограничений поврежденной сети на первом этапе подключение жилых и промышленных объектов будет осуществляться поочередно. Устранение последствий вражеских атак требует сложных инженерных решений. В настоящее время ликвидацию аварии и оперативное восстановление электроснабжения потребителей совместно координируют представители Министерства энергетики Украины, НЭК «Укрэнерго», руководство Сумской ОГА, мэр Конотопа и «Сумыоблэнерго».

Источник: «Укрэнерго».

Конотоп в Сумской области пятый день остается без электроэнергии после российских ударов. Часть энергетического оборудования уничтожена, а запасов дизельного топлива для генераторов может хватить лишь до 29 октября. Городу необходимо не менее 40 тонн дизельного топлива, чтобы поддерживать работу критически важных объектов.

По состоянию на 28 октября часть потребителей в Донецкой, Сумской и Харьковской областях остается без электроэнергии. Причина — боевые действия и российские атаки на энергетическую инфраструктуру. Энергетики работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома и на предприятия.

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