W Konotopie obiecują całkowite przywrócenie dostaw energii elektrycznej do końca dnia

W sieci energetycznej Konotopa w obwodzie sumskim dobiegają końca prace awaryjno-naprawcze mające na celu usunięcie skutków rosyjskiego ataku na infrastrukturę energetyczną; specjaliści z branży energetycznej liczą, że do końca dnia 28 października uda się przywrócić dostawy prądu wszystkim odbiorcom w mieście.

Ze względu na ograniczenia techniczne uszkodzonej sieci, w pierwszym etapie przywracanie zasilania obiektów mieszkalnych i przemysłowych będzie odbywać się kolejno. Usunięcie skutków wrogich ataków wymaga skomplikowanych rozwiązań inżynieryjnych. Obecnie likwidację awarii i operacyjne przywrócenie zasilania odbiorców koordynują wspólnie przedstawiciele Ministerstwa Energii Ukrainy, NEC „Ukrenergo”, kierownictwo Obwodnej Administracji Sumy, burmistrz Konotopu oraz „Sumyoblenergo”.

Źródło: Ukenergo.

Konotop w obwodzie sumskim już piąty dzień pozostaje bez prądu po rosyjskich atakach. Część sprzętu energetycznego została zniszczona, a zapasy oleju napędowego do generatorów mogą wystarczyć jedynie do 29 października. Miasto potrzebuje co najmniej 40 ton oleju napędowego, aby utrzymać działanie obiektów o krytycznym znaczeniu.

Na dzień 28 października część odbiorców w obwodach donieckim, sumskim i charkowskim pozostaje bez prądu. Przyczyną są działania wojenne oraz rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną. Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie w domach i na przedsiębiorstwach.

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