Ukraina może otrzymać 500 nowych pocisków przechwytujących PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot dopiero po 2030 roku. Pomimo zatwierdzenia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych takie terminy nie pomogą w pokonaniu niedoboru pocisków, których ukraińska obrona przeciwlotnicza potrzebuje już teraz.

Według dziennikarza ogłoszenie o dostawie amerykańskich pocisków Patriot PAC-3 zawiera ważne zastrzeżenie: mowa jest o nowych pociskach przechwytujących, których dostawy spodziewane są nie wcześniej niż w 2030 roku.

W związku z tym zatwierdzenie sprzedaży nie oznacza, że Ukraina otrzyma pociski w najbliższym czasie. Według oceny Alexa Raufoglu nie wpłynie to prawie wcale na dotkliwy niedobór pocisków przechwytujących w przededniu zimy.

Nie nastąpił również przełom w kwestii wspólnej produkcji pocisków przechwytujących. Kijów nadal nie otrzymał zgody na produkcję pocisków Patriot na Ukrainie i nie ma konkretnego harmonogramu uruchomienia takiej produkcji.

Na pytanie o możliwość udzielenia Ukrainie odpowiedniej licencji Pentagon odpowiedział, że postanowił dodatkowo rozpatrzyć tę kwestię.

W związku z tym perspektywy uruchomienia krajowej produkcji rakiet Patriot pozostają niepewne.

Według Alexa Raufoglu ogłoszenie o długoterminowych zakupach może odwrócić uwagę od znacznie pilniejszego problemu – dostarczenia Ukrainie pocisków przechwytujących, które są już dostępne.

Pomimo perspektywy otrzymania 500 nowych rakiet po 2030 roku, ukraińska obrona przeciwlotnicza potrzebuje uzupełnienia zapasów znacznie wcześniej. Właśnie dlatego długoterminowe kontrakty nie rozwiązują kwestii zaopatrzenia obrony przeciwlotniczej w pociski przechwytujące w najbliższej przyszłości.

Informację tę przekazał korespondent „Radio Svoboda” Alex Raufoglu w serwisie społecznościowym X.

Przypomnijmy, że w Stanach Zjednoczonych Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Ukrainie 500 pocisków przechwytujących Patriot o wartości 2,1 mld dolarów. Zakup zostanie zrealizowany w ramach amerykańskiego programu, przy wkładzie finansowym Kanady, Niemiec i Norwegii.

Stany Zjednoczone nadal bez opóźnień dostarczają Ukrainie pociski do systemów obrony powietrznej Patriot oraz uzbrojenie w ramach inicjatywy PURL, finansowanej przez europejskich sojuszników.

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