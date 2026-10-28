У Конотопі до кінця доби обіцяють повністю відновити електропостачання

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В енергосистемі Конотопа Сумської області завершуються аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі, енергетики розраховують відновити подачу світла усім споживачам міста до кінця доби 28 жовтня.

Через технічні обмеження пошкодженої мережі на першому етапі заживлення житлових та промислових об'єктів здійснюватиметься почергово. Усунення наслідків ворожих атак потребує складних інженерних рішень. Наразі ліквідацію аварії та оперативне заживлення споживачів спільно координують представники Міністерства енергетики України, НЕК «Укренерго», керівництво Сумської ОВА, міський голова Конотопа та «Сумиобленерго».

Джерело: Укренерго.

Конотоп на Сумщині п’ятий день залишається без електроенергії після російських ударів. Частину енергетичного обладнання знищено, а запасів дизельного пального для генераторів може вистачити лише до 29 жовтня. Місту необхідно щонайменше 40 тонн дизеля, щоб підтримувати роботу критично важливих об’єктів.

Станом на 28 жовтня частина споживачів у Донецькій, Сумській та Харківській областях залишається без електроенергії. Причина — бойові дії та російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі та на підприємства.

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