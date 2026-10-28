Rzeczniczka ds. edukacji wezwała rodziców do zgłaszania przypadków wyłudzania opłat w szkołach

Wszelkie datki na cele charytatywne przeznaczone na potrzeby placówek oświatowych powinny być przekazywane przez rodziców wyłącznie z własnej woli i w miarę możliwości. Oświadczyła to 28 października rzeczniczka ds. edukacji Nadija Leszczyk, odpowiadając na zgłoszenia dotyczące ustnych żądań komitetów rodzicielskich dotyczących przekazywania gotówki na remonty sal lekcyjnych oraz dopłat dla personelu etatowego.

Leszczyk podkreśliła, że zapewnienie finansowe oraz materialno-techniczne szkół należy do bezpośrednich obowiązków ich założycieli. W przypadku dobrowolnej chęci wniesienia wkładu środki powinny być oficjalnie przekazywane na specjalne konto skarbowe placówki oświatowej, a nie na karty lub konta organizacji społecznych.

Jeśli natomiast rodzice spotykają się z wymaganiami lub presją, rzeczniczka praw obywatelskich zaleca skrupulatne dokumentowanie takich faktów – przechowywanie korespondencji, pokwitowań, wykonywanie zdjęć, nagrań audio lub wideo w sposób zgodny z prawem – oraz przekazywanie tych materiałów do Narodowej Policji Ukrainy.

Źródło: Interfax-Ukraina

Rzeczniczka ds. edukacji Nadija Leszczyk wezwała organy samorządu lokalnego do zapewnienia szkołom, w których działają schroniska i punkty odporności, dodatkowych etatów dla strażników lub innej ochrony.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaleca uniwersytetom zagęszczenie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2026/2027. Wśród proponowanych wariantów znajdują się zajęcia w soboty jesienią i wiosną, a także przedłużenie roku akademickiego latem 2027 roku. Są to jednak jedynie zalecenia, więc nie wszyscy studenci będą musieli automatycznie uczęszczać na zajęcia w soboty.

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