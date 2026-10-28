Ukraina bierze udział we wszystkich dostępnych konsultacjach mających na celu osiągnięcie pokoju, jednak podkreśla konieczność dalszego angażowania partnerów europejskich w proces negocjacyjny. Oświadczył to 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Robem Jettenem.

Komentując przygotowania do spotkań technicznych z udziałem przedstawicieli Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, głowa państwa podkreśliła, że chodzi o odblokowanie istniejącego wcześniej formatu trójstronnego.

Zełenski zaznaczył, że Kijów świadomie wykorzystuje tę platformę do promowania procesu pokojowego, nawet jeśli na obecnym etapie strona amerykańska opowiada się za ograniczonym składem uczestników. Jednocześnie prezydent podkreślił, że udział Unii Europejskiej ma zasadnicze znaczenie dla opracowania przyszłych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainy oraz powojennej odbudowy państwa, dlatego ukraińska dyplomacja będzie poszukiwać mechanizmów włączenia europejskich partnerów do negocjacji.

Źródło: „Europejska Prawda”.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

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