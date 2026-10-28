乌克兰将参与一切旨在实现和平的磋商，但坚持认为有必要进一步将欧洲伙伴纳入谈判进程。 乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基于10月28日在与荷兰首相罗布·耶滕的联合记者会上发表了上述声明。

在谈及由乌克兰、美国和俄罗斯代表组成的技术会议筹备工作时，这位国家元首强调，此举旨在打破此前陷入僵局的三方对话机制。

泽连斯基指出，即使在现阶段美方主张限制参与方规模，基辅仍有意利用这一平台推动和平进程。 与此同时，总统强调，欧盟的参与对于制定乌克兰未来的安全保障及战后国家重建至关重要，因此乌克兰外交部门将寻求将欧洲伙伴纳入谈判的机制。

来源：《欧洲真相》。

欧洲各国将不会参加定于下个月举行的美国、乌克兰和俄罗斯之间的三方技术谈判。普京助手尤里·乌沙科夫于10月28日发表了这一声明。

此前，俄罗斯独裁者普京的助手尤里·乌沙科夫曾表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行由乌克兰、美国和俄罗斯三方参与的乌克兰战争解决谈判。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京关于同意恢复与乌克兰和平谈判的声明，尚不能保证谈判会真正举行。乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，对任何接触的结果，必须在会谈结束后进行评估，而不是在会谈开始之前。

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