Україна шукатиме шлях залучити Європу до мирного процесу зі США та рф

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Україна бере участь у будь-яких доступних консультаціях задля досягнення миру, однак наполягає на необхідності подальшого залучення європейських партнерів до переговорного процесу. Про це 28 жовтня заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Коментуючи підготовку до технічних зустрічей у складі представників України, США та росії, глава держави підкреслив, що йдеться про розблокування раніше існуючого тристороннього формату.

Зеленський зазначив, що Київ свідомо використовує цей майданчик для просування мирного процесу, навіть якщо на нинішньому етапі американська сторона виступає за обмежений склад учасників. Водночас Президент наголосив, що участь Євросоюзу є принциповою для розробки майбутніх гарантій безпеки України та повоєнної відбудови держави, тому українська дипломатія шукатиме механізми інтеграції європейських партнерів до переговорів.

Джерело: «Європейська правда».

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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