Украина будет искать пути привлечения Европы к мирному процессу с участием США и РФ

Украина участвует в любых доступных консультациях в целях достижения мира, однако настаивает на необходимости дальнейшего вовлечения европейских партнеров в переговорный процесс. Об этом 28 октября заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном.

Комментируя подготовку к техническим встречам с участием представителей Украины, США и России, глава государства подчеркнул, что речь идет о разблокировании ранее существовавшего трехстороннего формата.

Зеленский отметил, что Киев сознательно использует эту площадку для продвижения мирного процесса, даже если на нынешнем этапе американская сторона выступает за ограниченный состав участников. В то же время президент подчеркнул, что участие Евросоюза имеет принципиальное значение для разработки будущих гарантий безопасности Украины и послевоенного восстановления государства, поэтому украинская дипломатия будет искать механизмы вовлечения европейских партнеров в переговоры.

Источник: «Европейская правда».

Европейские страны не будут участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, запланированных на следующий месяц. Об этом 28 октября заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Заявление российского диктатора Владимира Путина о согласии на возобновление мирных переговоров с Украиной ещё не гарантирует их реального проведения. Оценивать результаты любых контактов необходимо по итогам встреч, а не до их начала, считает президент Владимир Зеленский.

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