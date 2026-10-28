Siły obronne Ukrainy nie będą atakować statków przewożących rosyjskie paliwo dieslowe do Stanów Zjednoczonych. Poinformował o tym 28 października prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.

Głowa państwa podkreśliła, że tankowce te mają bezpośredni związek ze stroną amerykańską, dlatego nie będą stanowić celów dla ukraińskich ataków. Oświadczenie to padło po tym, jak Stany Zjednoczone zezwoliły na poszczególne transakcje dotyczące rosyjskich produktów naftowych w celu wznowienia dostaw oleju napędowego.

Jednocześnie stanowisko to dotyczy wyłącznie statków płynących do portów amerykańskich i nie oznacza ogólnego zniesienia działań przeciwko obiektom Federacji Rosyjskiej finansującym agresję wojskową.

Źródło: „Ukrinform”.

Ukraina wznowiła wymianę informacji wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy Donaldowi Trumpowi, wojskowym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wznowienia współpracy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińskie siły zbrojne odzyskują terytoria w ramach serii operacji ofensywnych, a sytuacja Ukrainy na polu bitwy jest najsilniejsza od dłuższego czasu.

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