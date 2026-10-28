Зеленский пообещал не наносить удары по танкерам с российским дизельным топливом, предназначенным для США
Силы обороны Украины не будут наносить удары по судам, перевозящим российское дизельное топливо в Соединенные Штаты. Об этом 28 октября сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.
Глава государства подчеркнул, что такие танкеры имеют непосредственное отношение к американской стороне, поэтому не будут являться целями для украинских атак. Заявление прозвучало после того, как США разрешили отдельные транзакции с российскими нефтепродуктами для возобновления поставок дизельного топлива.
В то же время эта позиция касается исключительно судов, следующих в американские порты, и не означает полной отмены мер против объектов РФ, финансирующих военную агрессию.
Источник: «Укринформ».
Украина возобновила обмен разведывательной информацией с Соединёнными Штатами. Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа, военных и всех, кто присоединился к возобновлению сотрудничества.
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные отвоевывают территории в ходе серии наступательных операций, а положение Украины на поле боя является самым сильным за определенное время.