Ministerstwo Zdrowia zaprzeczyło, jakoby rosyjskie ataki groziły niedoborem leków

W Ukrainie nie występuje systemowy niedobór leków, pomimo celowych rosyjskich ostrzałów infrastruktury magazynowej, produkcyjnej i logistycznej sektora farmaceutycznego.

Ministerstwo Zdrowia Ukrainy zaznaczyło, że w wyniku wrogich ataków możliwe są jedynie punktowe i tymczasowe zakłócenia w dostawach poszczególnych rodzajów leków.

W celu szybkiego reagowania i zminimalizowania ryzyka rząd uprościł procedury regulacyjne: rozporządzeniem nr 1062 z dnia 26 sierpnia 2026 r. zezwolono firmom farmaceutycznym na wykorzystywanie dodatkowych powierzchni magazynowych do przechowywania i wysyłki leków, a rozporządzeniem nr 1254 z dnia 13 października 2026 r. uproszczono państwową kontrolę jakości podczas importu leków bez obniżania wymagań dotyczących ich jakości.

Źródło: „RBC-Ukraina”.

Rząd uprościł procedurę kontroli importowanych leków, aby przyspieszyć ich dostawy do aptek i szpitali.

W obwodzie mykolaivskim pacjentka cierpiąca na nowotwór po raz pierwszy w Ukrainie otrzymała leki na bazie medycznej marihuany.

Organy ścigania ujawniły schemat dostaw leków do placówek budżetowych po zawyżonych cenach, w wyniku którego budżet państwa i budżety lokalne poniosły straty w wysokości ponad 80,9 mln hrywien.

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