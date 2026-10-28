Ministerstwo Zdrowia zaprzeczyło, jakoby rosyjskie ataki groziły niedoborem leków
W Ukrainie nie występuje systemowy niedobór leków, pomimo celowych rosyjskich ostrzałów infrastruktury magazynowej, produkcyjnej i logistycznej sektora farmaceutycznego.
Ministerstwo Zdrowia Ukrainy zaznaczyło, że w wyniku wrogich ataków możliwe są jedynie punktowe i tymczasowe zakłócenia w dostawach poszczególnych rodzajów leków.
W celu szybkiego reagowania i zminimalizowania ryzyka rząd uprościł procedury regulacyjne: rozporządzeniem nr 1062 z dnia 26 sierpnia 2026 r. zezwolono firmom farmaceutycznym na wykorzystywanie dodatkowych powierzchni magazynowych do przechowywania i wysyłki leków, a rozporządzeniem nr 1254 z dnia 13 października 2026 r. uproszczono państwową kontrolę jakości podczas importu leków bez obniżania wymagań dotyczących ich jakości.
Źródło: „RBC-Ukraina”.
Rząd uprościł procedurę kontroli importowanych leków, aby przyspieszyć ich dostawy do aptek i szpitali.
W obwodzie mykolaivskim pacjentka cierpiąca na nowotwór po raz pierwszy w Ukrainie otrzymała leki na bazie medycznej marihuany.
Organy ścigania ujawniły schemat dostaw leków do placówek budżetowych po zawyżonych cenach, w wyniku którego budżet państwa i budżety lokalne poniosły straty w wysokości ponad 80,9 mln hrywien.