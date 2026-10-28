У МОЗ спростували ризик дефіциту ліків через російські удари

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В Україні відсутній системний дефіцит лікарських засобів, попри цілеспрямовані російські обстріли складської, виробничої та логістичної інфраструктури фармацевтичного сектору.

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначили, що через ворожі атаки можливі лише точкові й тимчасові перебої з постачанням окремих найменувань препаратів.

Для оперативного реагування та мінімізації ризиків Уряд спростив регуляторні процедури: постановою від 26 серпня 2026 року №1062 фармкомпаніям дозволили використовувати додаткові складські приміщення для зберігання та відвантаження ліків, а постановою від 13 жовтня 2026 року №1254 спрощено держконтроль якості під час ввезення імпортних медикаментів без зниження вимог до їхньої якості.

Джерело: «РБК-Україна».

Уряд спростив процедуру контролю імпортних лікарських засобів, щоб прискорити їхнє постачання до аптек і лікарень.

На Миколаївщині пацієнтка з онкологічним захворюванням вперше в Україні отримала препарати на основі медичного канабісу.

Правоохоронці викрили схему постачання медичних препаратів для бюджетних установ за завищеними цінами, через яку державному та місцевим бюджетам завдали понад 80,9 млн грн збитків.

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