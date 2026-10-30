На Харківщині приміські поїзди затримуються більш ніж на чотири години

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Уранці 30 жовтня в Україні зафіксували затримки низки приміських поїздів. Найскладніша ситуація склалася на Харківщині, де окремі рейси запізнюються більш ніж на чотири години. Також затримки руху приміських поїздів спостерігаються ще у шести областях.

Найбільші затримки на Харківщині

У Харківській області найбільше запізнюються такі поїзди:

№6683 Мерефа – Берестин – 4 год 16 хв ;

№6512 Герсеванівський – Харків-Пасажирський – 4 год 1 хв ;

№6410 Балаклія – Харків-Пасажирський – 3 год 49 хв ;

№6702 Зміїв – Харків-Пасажирський – 3 год 33 хв ;

№6173 Рогозянка – Харків-Пасажирський – 2 год 59 хв ;

№6685 Харків-Пасажирський – Берестин – 2 год 9 хв ;

№6513 Харків-Пасажирський – Герсеванівський – 1 год 17 хв ;

№6811 Харків-Пасажирський – Чугуїв – 55 хв ;

№6605/6606 Харків-Пасажирський – Гракове – 16 хв.

Затримки в інших областях

На Дніпропетровщині поїзд №6018 П'ятихатки-Стикова – Дніпро-Головний затримується на 1 год 48 хв, а №6110 Дніпро-Головний – Синельникове-1 – на 1 год 31 хв.

Поїзд №7034 Житомир – Київ-Пасажирський відстає від графіка на 1 год 7 хв. Також на Київщині рейс №6005 Київ-Пасажирський – Фастів-1 затримується на 22 хв.

На Львівщині та Тернопільщині поїзд №6041 Тернопіль-Пасажирський – Львів запізнюється на 43 хв.

На Полтавщині зафіксовано затримки двох рейсів:

№6354 Полтава-Південна – Огульці – 33 хв ;

№6533 Полтава-Південна – Кременчук-Пасажирський – 12 хв.

Причини затримок у наведеному зведенні не уточнюються.

В Укрзалізниці попереджають пасажирів:

"У разі підвищеної небезпеки поїзд буде зупинено".



Пасажирів закликають дотримуватися правил евакуації та прямувати до найближчого укриття або відійти від залізничної інфраструктури на понад 200 метрів.

Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, залізничники просять не чекати на платформі, а перебувати в безпечному місці до завершення загрози.

Про це свідчать дані “Укрзалізниці”.

Укрзалізниця повідомила про затримки приміських поїздів та тимчасову зміну графіків.

Пасажири Укрзалізниці можуть оформити претензійне повернення квитків із виплатою повної вартості проїзних документів у разі запізнення пасажира на пересадку через затримку потяга.

Укрзалізниця пояснила, що робити пасажирам під час повітряної тривоги.

Укрзалізниця дозволила замовляти книжки разом із квитками.

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