В Харьковской области пригородные поезда задерживаются более чем на четыре часа
Утром 30 октября в Украине зафиксировали задержки ряда пригородных поездов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где отдельные рейсы опаздывают более чем на четыре часа. Также задержки движения пригородных поездов наблюдаются ещё в шести областях.
Наибольшие задержки в Харьковской области
В Харьковской области больше всего опаздывают следующие поезда:
№6683 Мерефа – Берестин – 4 ч 16 мин;
№6512 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 4 ч 1 мин;
№6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский – 3 ч 49 мин;
№6702 Змиев – Харьков-Пассажирский – 3 ч 33 мин;
№6173 Рогозянка – Харьков-Пассажирский – 2 ч 59 мин;
№6685 Харьков-Пассажирский – Берестин – 2 ч 9 мин;
№6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский – 1 час 17 мин;
№6811 Харьков-Пассажирский – Чугуев – 55 мин;
№6605/6606 Харьков-Пассажирский – Граково – 16 мин.
Задержки в других областях
В Днепропетровской области поезд №6018 Пятихатки-Стыкова – Днепр-Главный задерживается на 1 час 48 мин, а №6110 Днепр-Главный – Синельниково-1 – на 1 час 31 мин.
Поезд №7034 Житомир – Киев-Пассажирский отстает от графика на 1 час 7 мин. Также в Киевской области рейс №6005 Киев-Пассажирский – Фастов-1 задерживается на 22 мин.
Во Львовской и Тернопольской областях поезд №6041 Тернополь-Пассажирский – Львов опаздывает на 43 мин.
В Полтавской области зафиксированы задержки двух рейсов:
№6354 Полтава-Южная – Огульцы – 33 мин;
№6533 Полтава-Южная – Кременчуг-Пассажирский – 12 мин.
Причины задержек в приведенной сводке не уточняются.
В «Укрзализныце» предупреждают пассажиров:
«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен».
Пассажиров призывают соблюдать правила эвакуации и направляться к ближайшему укрытию или отойти от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров.
Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, железнодорожники просят не ждать на платформе, а находиться в безопасном месте до окончания угрозы.
Об этом свидетельствуют данные «Укрзализныци».
«Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных поездов и временном изменении расписаний.
Пассажиры «Укрзализныци» могут оформить претензионный возврат билетов с выплатой полной стоимости проездных документов в случае опоздания пассажира на пересадку из-за задержки поезда.
«Укрзализныця» объяснила, что делать пассажирам во время воздушной тревоги.
«Укрзализныця» разрешила заказывать буклеты вместе с билетами.