В Харьковской области пригородные поезда задерживаются более чем на четыре часа

Утром 30 октября в Украине зафиксировали задержки ряда пригородных поездов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Харьковской области, где отдельные рейсы опаздывают более чем на четыре часа. Также задержки движения пригородных поездов наблюдаются ещё в шести областях.

Наибольшие задержки в Харьковской области

В Харьковской области больше всего опаздывают следующие поезда:

№6683 Мерефа – Берестин – 4 ч 16 мин ;

№6512 Герсевановский – Харьков-Пассажирский – 4 ч 1 мин ;

№6410 Балаклея – Харьков-Пассажирский – 3 ч 49 мин ;

№6702 Змиев – Харьков-Пассажирский – 3 ч 33 мин ;

№6173 Рогозянка – Харьков-Пассажирский – 2 ч 59 мин ;

№6685 Харьков-Пассажирский – Берестин – 2 ч 9 мин ;

№6513 Харьков-Пассажирский – Герсевановский – 1 час 17 мин ;

№6811 Харьков-Пассажирский – Чугуев – 55 мин ;

№6605/6606 Харьков-Пассажирский – Граково – 16 мин.

Задержки в других областях

В Днепропетровской области поезд №6018 Пятихатки-Стыкова – Днепр-Главный задерживается на 1 час 48 мин, а №6110 Днепр-Главный – Синельниково-1 – на 1 час 31 мин.

Поезд №7034 Житомир – Киев-Пассажирский отстает от графика на 1 час 7 мин. Также в Киевской области рейс №6005 Киев-Пассажирский – Фастов-1 задерживается на 22 мин.

Во Львовской и Тернопольской областях поезд №6041 Тернополь-Пассажирский – Львов опаздывает на 43 мин.

В Полтавской области зафиксированы задержки двух рейсов:

№6354 Полтава-Южная – Огульцы – 33 мин ;

№6533 Полтава-Южная – Кременчуг-Пассажирский – 12 мин.

Причины задержек в приведенной сводке не уточняются.

В «Укрзализныце» предупреждают пассажиров:

«В случае повышенной опасности поезд будет остановлен».



Пассажиров призывают соблюдать правила эвакуации и направляться к ближайшему укрытию или отойти от железнодорожной инфраструктуры на расстояние более 200 метров.

Если поезд задерживается из-за воздушной тревоги, железнодорожники просят не ждать на платформе, а находиться в безопасном месте до окончания угрозы.

Об этом свидетельствуют данные «Укрзализныци».

«Укрзализныця» сообщила о задержках пригородных поездов и временном изменении расписаний.

Пассажиры «Укрзализныци» могут оформить претензионный возврат билетов с выплатой полной стоимости проездных документов в случае опоздания пассажира на пересадку из-за задержки поезда.

«Укрзализныця» объяснила, что делать пассажирам во время воздушной тревоги.

«Укрзализныця» разрешила заказывать буклеты вместе с билетами.

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