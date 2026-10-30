在哈尔科夫州，城际列车晚点超过四个小时

10月30日上午，乌克兰多趟城际列车出现延误。情况最为严峻的是哈尔科夫州，该地区部分班次延误超过4小时。此外，另有六个州也出现了城际列车延误的情况。

哈尔科夫州延误最为严重

在哈尔科夫州，延误最严重的列车包括：

第6683次 梅雷法—贝雷斯廷 ——延误4小时16分钟 ；

6512次 赫尔塞瓦诺夫斯基站 – 哈尔科夫客运站 – 4小时1分钟 ；

6410次 巴拉克利亚—哈尔科夫客运站—3 小时49分钟 ；

6702次 兹米耶夫 – 哈尔科夫客运站 – 3小时33分钟 ；

第6173次 罗戈赞卡 – 哈尔科夫客运站 – 2小时59分钟 ；

第6685次 哈尔科夫客运站 – 贝雷斯廷 – 2小时9分钟 ；

第6513次 哈尔科夫客运站 – 赫尔塞瓦诺夫斯基 – 1小时17分钟 ；

第6811次 哈尔科夫客运站 – 楚古伊夫 – 55分钟 ；

第6605/6606次 哈尔科夫客运站—格拉科夫——16分钟。

其他地区的延误情况

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，6018次列车（皮亚季哈特基-斯蒂科瓦—第聂伯-戈洛夫尼）晚点1小时48分钟，6110次列车（第聂伯-戈洛夫尼—西涅尔尼科沃-1）晚点1小时31分钟。

7034次列车（日托米尔—基辅客运站）比计划晚点1小时7分钟。此外，在基辅州，6005次列车（基辅客运站—法斯托夫-1）晚点22分钟。

在利沃夫州和特尔诺皮尔州，6041次列车（特尔诺皮尔-客运站—利沃夫）晚点43分钟。

在波尔塔瓦州，有两趟列车出现延误：

第6354次波尔塔瓦-皮夫登纳至奥古尔茨基的列车—— 延误33分钟 ；

6533次波尔塔瓦-皮夫登纳—克雷门丘克-客运站——延误12分钟。

上述汇总中未说明延误原因。

乌克兰铁路公司提醒乘客：

“若出现高危情况，列车将停运”。



呼吁乘客遵守疏散规定，前往最近的避难所，或远离铁路设施200米以上。

如果列车因空袭警报而延误，铁路工作人员请求乘客不要在站台上等待，而应在安全地点停留，直至威胁解除。

乌克兰铁路公司（“Укрзалізниця”）的数据证实了这一点。

乌克兰铁路公司通报了城际列车延误及时刻表的临时调整情况。

若因列车延误导致乘客错过换乘，乌克兰铁路公司的乘客可申请全额退票。

乌克兰铁路公司还解释了乘客在空袭警报期间应采取的措施。

乌克兰铁路公司允许乘客在购买车票时一并订购书籍。

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