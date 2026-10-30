W obwodzie charkowskim pociągi podmiejskie mają ponad czterogodzinne opóźnienia
Rankiem 30 października w Ukrainie odnotowano opóźnienia szeregu pociągów podmiejskich. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w obwodzie charkowskim, gdzie niektóre pociągi mają ponad czterogodzinne opóźnienia. Opóźnienia w ruchu pociągów podmiejskich obserwuje się również w sześciu innych obwodach.
Największe opóźnienia w obwodzie charkowskim
W obwodzie charkowskim największe opóźnienia dotyczą następujących pociągów:
nr 6683 Merefa – Berestyn – 4 godz. 16 min;
nr 6512 Gersewanowski – Charków-Pasażerski – 4 godz. 1 min.;
nr 6410 Bałaklia – Charków-Pasażerski – 3 godz. 49 min;
nr 6702 Zmiiw – Charków-Pasażerski – 3 godz. 33 min;
nr 6173 Rogozianka – Charków-Pasażerski – 2 godz. 59 min;
nr 6685 Charków-Pasażerski – Berestyn – 2 godz. 9 min;
nr 6513 Charków-Pasażerski – Gersewanowski – 1 godz. 17 min;
nr 6811 Charków-Pasażerski – Czugujów – 55 min;
nr 6605/6606 Charków-Pasażerski – Hrakowe – 16 min.
Opóźnienia w innych obwodach
W obwodzie dniepropetrowskim pociąg nr 6018 Piatichatki-Stykowa – Dniepr-Główny ma opóźnienie wynoszące 1 godz. 48 min, a pociąg nr 6110 Dniepr-Główny – Synelnykove-1 – 1 godz. 31 min.
Pociąg nr 7034 Żytomierz – Kijów-Pasażerski ma opóźnienie wynoszące 1 godz. 7 min. Również w obwodzie kijowskim pociąg nr 6005 Kijów-Pasażerski – Fastów-1 ma opóźnienie wynoszące 22 min.
W obwodzie lwowskim i ternopolskim pociąg nr 6041 Ternopol-Pasażerski – Lwów ma 43 minuty opóźnienia.
W obwodzie poltawskim odnotowano opóźnienia dwóch pociągów:
nr 6354 Poltawa-Południowa – Ogulce – 33 minuty;
nr 6533 Poltawa-Południowa – Kremenczuk-Pasażerski – 12 min.
Przyczyny opóźnień w powyższym zestawieniu nie zostały sprecyzowane.
Ukrzaliznyca ostrzega pasażerów:
„W przypadku podwyższonego zagrożenia pociąg zostanie zatrzymany”.
Pasażerów wzywa się do przestrzegania zasad ewakuacji i udania się do najbliższego schronu lub oddalenia się od infrastruktury kolejowej o ponad 200 metrów.
Jeśli pociąg jest opóźniony z powodu alarmu powietrznego, pracownicy kolei proszą, aby nie czekać na peronie, lecz przebywać w bezpiecznym miejscu do czasu ustąpienia zagrożenia.
Świadczą o tym dane „Ukrzaliznyci”.
„Ukrzaliznycia” poinformowała o opóźnieniach pociągów podmiejskich oraz tymczasowych zmianach w rozkładach jazdy.
Pasażerowie „Ukrzaliznyci” mogą złożyć wniosek o zwrot biletów z wypłatą pełnej wartości dokumentów przewozowych w przypadku spóźnienia się pasażera na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu.
„Ukrzaliznytsia” wyjaśniła, jak powinni postępować pasażerowie podczas alarmu powietrznego.
Ukrzaliznyca zezwoliła na zamawianie książeczek wraz z biletami.