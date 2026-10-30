W obwodzie charkowskim pociągi podmiejskie mają ponad czterogodzinne opóźnienia

Rankiem 30 października w Ukrainie odnotowano opóźnienia szeregu pociągów podmiejskich. Najtrudniejsza sytuacja miała miejsce w obwodzie charkowskim, gdzie niektóre pociągi mają ponad czterogodzinne opóźnienia. Opóźnienia w ruchu pociągów podmiejskich obserwuje się również w sześciu innych obwodach.

Największe opóźnienia w obwodzie charkowskim

W obwodzie charkowskim największe opóźnienia dotyczą następujących pociągów:

nr 6683 Merefa – Berestyn – 4 godz. 16 min ;

nr 6512 Gersewanowski – Charków-Pasażerski – 4 godz. 1 min. ;

nr 6410 Bałaklia – Charków-Pasażerski – 3 godz. 49 min ;

nr 6702 Zmiiw – Charków-Pasażerski – 3 godz. 33 min ;

nr 6173 Rogozianka – Charków-Pasażerski – 2 godz. 59 min ;

nr 6685 Charków-Pasażerski – Berestyn – 2 godz. 9 min ;

nr 6513 Charków-Pasażerski – Gersewanowski – 1 godz. 17 min ;

nr 6811 Charków-Pasażerski – Czugujów – 55 min ;

nr 6605/6606 Charków-Pasażerski – Hrakowe – 16 min.

Opóźnienia w innych obwodach

W obwodzie dniepropetrowskim pociąg nr 6018 Piatichatki-Stykowa – Dniepr-Główny ma opóźnienie wynoszące 1 godz. 48 min, a pociąg nr 6110 Dniepr-Główny – Synelnykove-1 – 1 godz. 31 min.

Pociąg nr 7034 Żytomierz – Kijów-Pasażerski ma opóźnienie wynoszące 1 godz. 7 min. Również w obwodzie kijowskim pociąg nr 6005 Kijów-Pasażerski – Fastów-1 ma opóźnienie wynoszące 22 min.

W obwodzie lwowskim i ternopolskim pociąg nr 6041 Ternopol-Pasażerski – Lwów ma 43 minuty opóźnienia.

W obwodzie poltawskim odnotowano opóźnienia dwóch pociągów:

nr 6354 Poltawa-Południowa – Ogulce – 33 minuty ;

nr 6533 Poltawa-Południowa – Kremenczuk-Pasażerski – 12 min.

Przyczyny opóźnień w powyższym zestawieniu nie zostały sprecyzowane.

Ukrzaliznyca ostrzega pasażerów:

„W przypadku podwyższonego zagrożenia pociąg zostanie zatrzymany”.



Pasażerów wzywa się do przestrzegania zasad ewakuacji i udania się do najbliższego schronu lub oddalenia się od infrastruktury kolejowej o ponad 200 metrów.

Jeśli pociąg jest opóźniony z powodu alarmu powietrznego, pracownicy kolei proszą, aby nie czekać na peronie, lecz przebywać w bezpiecznym miejscu do czasu ustąpienia zagrożenia.

Świadczą o tym dane „Ukrzaliznyci”.

„Ukrzaliznycia” poinformowała o opóźnieniach pociągów podmiejskich oraz tymczasowych zmianach w rozkładach jazdy.

Pasażerowie „Ukrzaliznyci” mogą złożyć wniosek o zwrot biletów z wypłatą pełnej wartości dokumentów przewozowych w przypadku spóźnienia się pasażera na przesiadkę z powodu opóźnienia pociągu.

„Ukrzaliznytsia” wyjaśniła, jak powinni postępować pasażerowie podczas alarmu powietrznego.

Ukrzaliznyca zezwoliła na zamawianie książeczek wraz z biletami.

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