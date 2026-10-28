Зеленский хочет обсудить с Россией вопросы территорий и гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, когда может состояться встреча на уровне лидеров Украины, США и России. По его словам, проведение таких переговоров зависит прежде всего от позиции российской стороны, которая ранее не поддерживала эту идею. В то же время Зеленский надеется, что возможность провести встречу появится в ближайшее время.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с российским руководством, Зеленский отметил, что конкретной даты пока нет. По словам главы государства, вопрос о переговорах на высшем уровне зависит от готовности России принимать в них участие. Он подчеркнул, что российская сторона ранее не поддерживала проведение такой встречи. «Я не знаю, когда у нас состоится встреча с Россией на уровне лидеров. На сегодняшний день это зависит (…) от российской стороны, ведь они никогда раньше этого не поддерживали», — сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что переговоры между лидерами могут быть необходимы для обсуждения ключевых вопросов завершения войны. Речь идет не только об общих условиях прекращения боевых действий, но и о темах, по которым сторонам будет особенно сложно прийти к согласию.

Территории и гарантии безопасности — среди главных вопросов

Зеленский подчеркнул, что для обсуждения реальных путей завершения войны Украине нужны переговоры на уровне лидеров с участием представителей украинской стороны. Среди наиболее чувствительных вопросов он назвал территории и гарантии безопасности. Эти темы имеют принципиальное значение для будущего Украины, поэтому, по словам президента, их нужно обсуждать непосредственно на самом высоком политическом уровне.

«Но если нам нужно вести переговоры о том, как реально закончить эту войну, по всем моментам, и в частности по таким чувствительным, как территории и гарантии безопасности, нам нужно говорить на уровне лидеров с участием представителей Украины», — заявил глава государства. Таким образом, Украина рассматривает встречу лидеров как возможность обсудить самые сложные вопросы, от которых зависит завершение войны. Однако для её проведения необходимо согласие российской стороны.

Президент надеется на встречу в ближайшее время

Несмотря на отсутствие конкретной даты, Зеленский выразил надежду, что такая встреча станет возможной уже в ближайшее время. В то же время он не назвал сроков и не сообщил о достигнутых договоренностях относительно ее организации.

Пока неизвестно, когда именно могут состояться переговоры с участием лидеров Украины, США и России. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от позиций сторон и готовности перейти к обсуждению условий завершения войны. Заявление Зеленский сделал во время визита в Нидерланды, где также обсуждались поддержка Украины и сотрудничество в сфере обороны. Об этом президент рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге.

Украина рассчитывает, что трехсторонняя встреча на уровне переговорных команд в Абу-Даби состоится с 6 по 10 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. В то же время дата зависит от готовности американской стороны, а место встречи еще может измениться из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

До этого Сибига призвал к встрече Зеленского и Путина для обсуждения вопросов мира.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США и Россия не смогут договориться о завершении войны без участия Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время телефонного разговора с Владимиром Путиным передали ему сообщение о предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков утверждает, что европейские лидеры сообщили о готовности Владимира Зеленского к прямым переговорам с главой Кремля.

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