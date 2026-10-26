Україна та Молдова домовилися про військово-технічну співпрацю

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Україна та Молдова домовилися про військово-технічне співробітництво, зокрема обмін досвідом у сфері оборони. Україна також запропонувала розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький зазначив, що угода відкриває нові можливості для партнерства.

«Угода відкриває шлях до обміну досвідом», — наголосив він.

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що від початку повномасштабної війни повітряний простір його країни порушували понад 100 разів.

«Ми не можемо ігнорувати ці ризики. Україна акумулювала надзвичайний досвід — навіть найкращий у світі — у сфері захисту від дронів, зокрема завдяки ефективним і недорогим технологічним рішенням. Ми хочемо перейняти цей досвід і знайти рішення для захисту нашого повітряного простору», — сказав Тофан.

За його словами, дрони та уламки снарядів падали на території Молдови, зокрема п’ять випадків зафіксували лише за одну суботу.

Джерело: Суспільне

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

Молдова вирішила оголосити співробітника посольства Росії персоною нон грата після того, як російський ударний безпілотник порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і поклало відповідальність за нього на Росію. Президентка країни Мая Санду також заявила про загрозу для безпеки громадян.

У селі Кіштельниця Теленештського району Молдови виявили безпілотник неподалік житлового будинку.

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

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