Украина и Молдова договорились о военно-техническом сотрудничестве, в частности об обмене опытом в сфере обороны. Украина также предложила расширить сотрудничество в рамках коалиции по разминированию.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий отметил, что соглашение открывает новые возможности для партнерства.

«Соглашение открывает путь к обмену опытом», — подчеркнул он.

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что с начала полномасштабной войны воздушное пространство его страны нарушалось более 100 раз.

«Мы не можем игнорировать эти риски. Украина накопила исключительный опыт — даже лучший в мире — в сфере защиты от дронов, в частности благодаря эффективным и недорогим технологическим решениям. Мы хотим перенять этот опыт и найти решение для защиты нашего воздушного пространства», — сказал Тофан.

По его словам, дроны и обломки снарядов падали на территории Молдовы, в частности пять случаев зафиксировали только за одну субботу.

Источник: «Суспильне»

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан находится с рабочим визитом в украинской столице в понедельник, 26 октября.

Молдова решила объявить сотрудника посольства России персоной нон грата после того, как российский ударный беспилотник нарушил воздушное пространство страны и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта. Министерство иностранных дел Молдовы осудило инцидент и возложило ответственность за него на Россию. Президент страны Мая Санду также заявила об угрозе безопасности граждан.

В селе Киштельница Теленештского района Молдовы обнаружили беспилотник недалеко от жилого дома.

Молдова рассматривает возможность переноса украинских контрольно-пропускных пунктов на свою территорию, чтобы снизить риски, связанные с войной в Украине и российскими ударами вблизи молдавской границы.

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