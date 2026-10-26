乌克兰和摩尔多瓦就军事技术合作达成协议

乌克兰和摩尔多瓦就军事技术合作达成一致，特别是将在国防领域交流经验。乌克兰还提议在排雷联盟框架内扩大合作。

乌克兰总理谢尔盖·科雷茨基指出，该协议为双方的合作开辟了新的机遇。

“该协议为经验交流铺平了道路，”他强调道。

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡表示，自全面战争爆发以来，该国领空已被侵犯超过100次。

“我们不能忽视这些风险。乌克兰在防无人机领域积累了非凡的经验——甚至堪称世界顶尖——这尤其得益于高效且经济实惠的技术解决方案。 我们希望借鉴这些经验，为保护我们的领空找到解决方案，”托凡说道。

据他介绍，无人机和弹片曾坠落在摩尔多瓦境内，仅在一个周六就记录了五起此类事件。

来源：公共电视台

10月26日（周一），摩尔多瓦总理瓦西里·托凡正在乌克兰首都进行工作访问。

在俄罗斯一架攻击型无人机侵犯摩尔多瓦领空并坠落在居民区和能源设施附近后，摩尔多瓦决定将一名俄罗斯大使馆工作人员宣布为“不受欢迎的人”。 摩尔多瓦外交部谴责了这一事件，并将责任归咎于俄罗斯。该国总统玛雅·桑杜也表示，此举对公民安全构成了威胁。

在摩尔多瓦特莱内什特区的基什特尔尼察村，一架无人机被发现在一栋居民楼附近坠落。

摩尔多瓦正在考虑将乌克兰的检查站迁至本国境内，以减轻与乌克兰战争以及俄罗斯在摩尔多瓦边境附近发动袭击相关的风险。

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