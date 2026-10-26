Ukraina i Mołdawia uzgodniły współpracę w zakresie sprzętu wojskowego

Ukraina i Mołdawia uzgodniły współpracę wojskowo-techniczną, w szczególności wymianę doświadczeń w dziedzinie obronności. Ukraina zaproponowała również rozszerzenie współpracy w ramach koalicji ds. rozminowywania.

Premier Ukrainy Serhij Korecki zaznaczył, że porozumienie otwiera nowe możliwości dla partnerstwa.

„Porozumienie otwiera drogę do wymiany doświadczeń” – podkreślił.

Premier Mołdawii Vasile Tofan oświadczył, że od początku wojny na pełną skalę przestrzeń powietrzna jego kraju została naruszona ponad 100 razy.

„Nie możemy ignorować tych zagrożeń. Ukraina zgromadziła niezwykłe doświadczenie – wręcz najlepsze na świecie – w dziedzinie ochrony przed dronami, w szczególności dzięki skutecznym i niedrogim rozwiązaniom technologicznym. Chcemy przejąć to doświadczenie i znaleźć rozwiązania służące ochronie naszej przestrzeni powietrznej” – powiedział Tofan.

Jak dodał, drony i odłamki pocisków spadały na terytorium Mołdawii, w szczególności odnotowano pięć takich przypadków tylko w ciągu jednej soboty.

Źródło: Suspilne

Premier Mołdawii Vasile Tofan przebywa z wizytą roboczą w stolicy Ukrainy w poniedziałek, 26 października.

Mołdawia postanowiła ogłosić pracownika ambasady Rosji osobą non grata po tym, jak rosyjski dron bojowy naruszył przestrzeń powietrzną kraju i spadł w pobliżu budynków mieszkalnych oraz obiektu energetycznego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii potępiło ten incydent i obarczyło za niego odpowiedzialnością Rosję. Prezydent kraju, Maya Sandu, również zwróciła uwagę na zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli.

W miejscowości Kiștelnița w rejonie Telenest w Mołdawii znaleziono drona w pobliżu budynku mieszkalnego.

Mołdawia rozważa możliwość przeniesienia ukraińskich punktów kontrolnych na swoje terytorium, aby zmniejszyć ryzyko związane z wojną na Ukrainie i rosyjskimi atakami w pobliżu mołdawskiej granicy.

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