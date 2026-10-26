Firma Fire Point kontynuuje produkcję pocisków skrzydłowych FP-5 „Flamingo” i nie planuje jej wstrzymywać. Jednocześnie producent nie planuje opracowywania kolejnych modeli pocisków skrzydłowych.

W ostatnich dniach w mediach społecznościowych aktywnie rozpowszechniano fragment wywiadu z dyrektorką generalną Fire Point, Iryną Terekh, przeprowadzonego dla projektu Dronex.ua, który opublikowano w zeszłym tygodniu. Obecnie film jest już niedostępny. W rzeczywistości fragment ten pochodzi z podcastu z udziałem ukraińskich producentów technologii obronnych, który ukazał się już 20 lipca.

Filmik rozpowszechniany przez użytkowników mediów społecznościowych został wyrwany z kontekstu: nie słychać w nim pytania dziennikarza o ewentualne opracowanie innych wariantów pocisków skrzydłowych. Zwrócił uwagę na oznaczenia FP-5, FP-7 i FP-9 i zapytał, czy firma planuje tworzyć różne modyfikacje pocisków skrzydłowych, czy też będzie produkować wyłącznie pociski typu „Flamingo”. Właśnie to pytanie stanowiło kontekst odpowiedzi, która później wywołała dyskusję w mediach społecznościowych.

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Terekh odpowiedziała, że na razie firma nie ma takich planów.

„Wykorzystaliśmy w pełni możliwości, jakie dawały nam okoliczności, w których pracowaliśmy. Rozpoczęliśmy prace nad balistyką jeszcze przed przystąpieniem do projektu pocisku skrzydłowego, ale jest to proces iteracyjny, złożony i powolny. I zdecydowaliśmy: »Zróbmy, póki to robimy, coś prostszego, co jest dla nas już bardziej zrozumiałe i w czym mamy większe doświadczenie«. Tak powstała „Flamingo” – kontynuowała Terekh. – Myślę, że miała ona znacznie większe znaczenie jako polityczne oświadczenie niż jako jakaś „super-duper cudowna broń”. Nigdy nie stawiano na nią jako na „super-duper cudowny wynalazek”. Stawiano na nią, aby pokazać naszemu wrogowi, że możemy go dosięgnąć tam, gdzie się tego nie spodziewa. I właściwie z tą funkcją radzi sobie znakomicie”.

Wyrwany z kontekstu cytat rozpowszechniano wraz z zastrzeżeniem, jakoby Terekh oświadczyła, że firma nigdy nie produkowała tych rakiet i nie zamierza tego robić w przyszłości; oskarżano ją o oszustwo, a samą rakietę nazywano „fałszywką”.

Prezes Fire Point w komentarzu do jednego z takich wpisów dołączyła film, na którym słychać pytanie, na które odpowiadała. Terekh podkreśliła, że firma zamierza skupić się na rozwoju istniejącego modelu, a także skierować większość wysiłków na dwa modele rakiet balistycznych.

„Na opracowanie każdego z modeli naszych produktów państwo nie wydało ani hrywny, ani kopiejki; dotyczy to zarówno FP-1, jak i FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9, a w przyszłości będzie dotyczyło wszystkich kolejnych projektów. To nietypowe podejście, ale jest to nasz dodatkowy wkład na rzecz kraju” – dodała.

Świadczą o tym oświadczenia dyrektor generalnej firmy Iryny Terekh w Ch.

Przypomnijmy, że pod Kijowem doszło do zamachu na szefa Fire Point, Denisa Shtilermana.

Dyrektor generalna i dyrektor ds. technologii Fire Point, Iryna Terekh, zarejestrowała znak towarowy MILFTECH i opowiedziała o stworzeniu marki oraz społeczności o tej samej nazwie. Projekt ma na celu wspieranie kobiet w dziedzinie STEM oraz przyciągnięcie nowych specjalistów do ukraińskiego kompleksu obronno-przemysłowego.

W nocy z 10 na 11 września ukraińskie rakiety FP-5 „Flamingo” uderzyły w zakład „Wolgogradpromproekt” w rosyjskim Wolgogradzie. Po uderzeniu na terenie obiektu wybuchł pożar.

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