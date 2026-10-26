Компания Fire Point продолжает производство крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и не планирует его прекращать. В то же время в планах производителя нет разработки дополнительных моделей крылатых ракет.

В последние дни в социальных сетях активно распространялся фрагмент интервью генерального директора Fire Point Ирины Терех для проекта Dronex.ua, опубликованного на прошлой неделе. Сейчас видео уже недоступно. На самом деле этот отрывок был взят из подкаста с участием украинских производителей оборонных технологий, вышедшего ещё 20 июля.

Видео, которое распространяли пользователи соцсетей, было вырвано из контекста: в нем не слышно вопроса журналиста о возможной разработке других вариантов крылатых ракет. Он обратил внимание на обозначения FP-5, FP-7 и FP-9 и поинтересовался, планирует ли компания создавать различные модификации крылатых ракет или будет производить только ракеты типа «Фламинго». Именно этот вопрос и был контекстом ответа, который впоследствии вызвал дискуссию в соцсетях.

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Терех ответила, что пока таких планов у компании нет.

«Мы извлекали максимум из тех условий, в которых работали. Баллистику мы начали разрабатывать до крылатой ракеты, но это определенный итерационный путь, сложный и небыстрый. И мы решили: «Давайте, пока мы этим занимаемся, сделаем что-то попроще, что нам уже понятнее и в чем у нас больше опыта». Так появилась «Фламинго», – продолжила Терех. – Я думаю, что она была гораздо важнее как политическое заявление, чем как какая-то «супер-пупер вундервафля». На неё никогда не делались ставки как на «супер-пупер вундервафлю». На неё делались ставки, чтобы показать нашему врагу, что мы можем достать его там, где он нас не ждёт. И, собственно, с этой функцией она прекрасно справляется».

Обрывок цитаты распространяли с дисклеймером, будто Терех заявила, что компания никогда не производила эти ракеты и не собирается производить их в дальнейшем; её обвиняли в обмане, а саму ракету называли «фейком».

Генеральный директор Fire Point в комментарии к одному из таких постов прикрепила видео, где слышен вопрос, на который она отвечала. Терех подчеркнула, что компания намерена сосредоточиться на развитии существующей модели, а также направить наибольшие усилия на две модели баллистики.

«На разработку каждой из моделей наших продуктов государство потратило ноль гривен ноль копеек, это касается и FP-1, и FP-2, FP-4, FP-6, FP-7, FP-9, и в дальнейшем будет касаться всех последующих разработок. Это нетипичный подход, но это наш дополнительный вклад в страну», — добавила она.

Об этом свидетельствуют заявления генерального директора компании Ирины Терех в Х.

Напомним, что под Киевом было совершено покушение на руководителя Fire Point Дениса Штилермана.

Генеральный директор и технический директор Fire Point Ирина Терех зарегистрировала торговую марку MILFTECH и рассказала о создании одноименного бренда и сообщества. Проект призван поддержать женщин в сфере STEM и привлечь новых специалистов в украинский оборонно-промышленный комплекс.

В ночь на 11 сентября украинские ракеты FP-5 «Фламинго» поразили предприятие «Волгоградпромпроект» в российском Волгограде. После удара на территории объекта возник пожар.

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