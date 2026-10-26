Fire Point 公司就围绕“火烈鸟”导弹声明引发的争议作出了解释

Fire Point公司继续生产FP-5“火烈鸟”巡航导弹，且暂无停产计划。与此同时，该制造商暂无开发其他型号巡航导弹的计划。

近日，社交媒体上广泛传播了Fire Point首席执行官伊琳娜·特列赫（Iryna Terekh）接受Dronex.ua项目采访的片段，该采访于上周发布。 目前该视频已无法观看。实际上，这段片段摘自7月20日发布的一期有乌克兰国防技术制造商参与的播客节目。

社交媒体用户传播的视频片段被断章取义：其中并未听到记者关于可能研发其他型号巡航导弹的提问。 他注意到了FP-5、FP-7和FP-9的型号，并询问该公司是否计划开发不同型号的巡航导弹，还是仅生产类似“火烈鸟”的导弹。 正是这个问题构成了该回答的背景，而该回答随后在社交媒体上引发了讨论。

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特列赫回应称，公司目前尚无此类计划。

“我们在当时的工作条件下已竭尽所能。我们早在研发巡航导弹之前就已开始研究弹道技术，但这是一个需要反复迭代的过程，既复杂又耗时。 于是我们决定：‘既然要走这条路，不如先做些更简单、我们更熟悉且经验更丰富的事情。’ ‘火烈鸟’就是这样诞生的，”特列赫继续说道，“我认为，它作为一种政治宣言的重要性，远胜于作为某种‘超级神奇武器’。” 我们从未指望它成为什么“超级神奇武器”。我们寄望于它能向敌人展示：我们能在他们意想不到的地方打击他们。事实上，它完美地履行了这一职能。”

这段被断章取义的引语在传播时附带了免责声明，声称特列赫表示公司从未生产过这些导弹，也不打算继续生产，她因此被指控欺骗，而该导弹本身也被称为“假货”。

Fire Point的首席执行官在评论其中一条帖子时附上了一段视频，视频中可以听到她当时回答的问题。特列赫强调，公司打算专注于现有型号的开发，并将大部分精力投入到两种弹道导弹型号上。

“国家在我们每款产品的研发上都没有花费一分钱，这包括FP-1、FP-2、FP-4、FP-6、FP-7、FP-9，今后所有后续研发也将如此。 这虽是一种非典型做法，但也是我们对国家做出的额外贡献，”她补充道。

该公司首席执行官伊琳娜·特列赫在哈尔科夫的声明印证了这一点。

需要提醒的是，基辅郊区曾发生针对Fire Point负责人丹尼斯·施蒂勒曼的暗杀未遂事件。

Fire Point首席执行官兼首席技术官伊琳娜·特列赫注册了MILFTECH商标，并介绍了同名品牌及社区的创建情况。该项目旨在支持STEM领域的女性，并吸引新人才加入乌克兰国防工业体系。

9月11日凌晨，乌克兰的FP-5“火烈鸟”导弹击中了位于俄罗斯伏尔加格勒的“伏尔加格勒工业设计”企业。袭击后，该设施内发生火灾。

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