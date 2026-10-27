На кордоні з Польщею черги у трьох пунктах пропуску: де найменше автомобілів
На українсько-польському кордоні в межах Львівської області зафіксували незначне накопичення автомобілів на виїзд з України.
Найбільше машин наразі очікують у пункті пропуску «Рава-Руська» — 30 автомобілів, тоді як у «Шегинях» — 10.
Станом на момент оприлюднення інформації кількість автомобілів на виїзд з України становить:
- «Рава-Руська» — 30 автомобілів;
- «Краківець» — 20 автомобілів;
- «Шегині» — 10 автомобілів.
Водночас менш завантаженими пунктами пропуску на виїзд до Польщі залишаються «Угринів», «Грушів», «Смільниця» та «Нижанковичі».
За інформацією прикордонників, накопичення транспортних засобів та автобусів на в’їзд в Україну не зафіксовано.
Мандрівникам рекомендують враховувати актуальну ситуацію під час планування поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.
Оновлену інформацію про черги на українсько-польському кордоні можна відстежувати на офіційних сторінках у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7-го прикордонного Карпатського загону.
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.
Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про військово-технічне співробітництво, зокрема обмін досвідом у сфері оборони. Україна також запропонувала розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування.
Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.
Молдова вирішила оголосити співробітника посольства Росії персоною нон грата після того, як російський ударний безпілотник порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і поклало відповідальність за нього на Росію. Президентка країни Мая Санду також заявила про загрозу для безпеки громадян.