На кордоні з Польщею черги у трьох пунктах пропуску: де найменше автомобілів

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На українсько-польському кордоні в межах Львівської області зафіксували незначне накопичення автомобілів на виїзд з України.

Найбільше машин наразі очікують у пункті пропуску «Рава-Руська» — 30 автомобілів, тоді як у «Шегинях» — 10.

Станом на момент оприлюднення інформації кількість автомобілів на виїзд з України становить:

«Рава-Руська» — 30 автомобілів;

«Краківець» — 20 автомобілів;

«Шегині» — 10 автомобілів.

Водночас менш завантаженими пунктами пропуску на виїзд до Польщі залишаються «Угринів», «Грушів», «Смільниця» та «Нижанковичі».

За інформацією прикордонників, накопичення транспортних засобів та автобусів на в’їзд в Україну не зафіксовано.

Мандрівникам рекомендують враховувати актуальну ситуацію під час планування поїздки та, за можливості, обирати менш завантажені пункти пропуску.

Оновлену інформацію про черги на українсько-польському кордоні можна відстежувати на офіційних сторінках у Facebook Західного регіонального управління Держприкордонслужби України та 7-го прикордонного Карпатського загону.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України.

Нагадаємо, Україна та Молдова домовилися про військово-технічне співробітництво, зокрема обмін досвідом у сфері оборони. Україна також запропонувала розширити співпрацю в межах коаліції з розмінування.

Прем'єр-міністр Молдови Василе Тофан перебуває з робочим візитом в українській столиці у понеділок, 26 жовтня.

Молдова вирішила оголосити співробітника посольства Росії персоною нон грата після того, як російський ударний безпілотник порушив повітряний простір країни та впав поблизу житлових будинків і енергетичного об’єкта. Міністерство закордонних справ Молдови засудило інцидент і поклало відповідальність за нього на Росію. Президентка країни Мая Санду також заявила про загрозу для безпеки громадян.

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