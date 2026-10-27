在与波兰接壤的边境，三个口岸均出现排队现象：哪里的车辆最少

在利沃夫州境内的乌克兰-波兰边境，发现有少量车辆在等待出境。

目前，“拉瓦-鲁斯卡”边境检查站等候的车辆最多——30辆，而“谢希尼亚”检查站则有10辆。

截至信息发布时，准备从乌克兰出境的车辆数量如下：

“拉瓦-鲁斯卡”——30辆；

“克拉科维茨”——20辆；

“谢吉尼”口岸——10辆。

与此同时，“乌格里尼夫”、“格鲁希夫”、“斯米尔尼察”和“尼日扬科维奇”等通往波兰的边境口岸拥堵情况较轻。

据边防人员通报，目前未发现进入乌克兰的车辆及大巴出现积压情况。

建议旅客在规划行程时考虑当前情况，并在可能的情况下选择拥堵较少的过境点。

有关乌克兰-波兰边境排队情况的最新信息，可通过乌克兰国家边防局西部地区管理局和第7卡尔帕蒂亚边防支队的Facebook官方主页进行查询。

乌克兰国家边防局西部地区管理局通报了这一消息。

需要指出的是，乌克兰和摩尔多瓦已就军事技术合作达成一致，特别是将在国防领域交流经验。乌克兰还提议在排雷联盟框架内扩大合作。

摩尔多瓦总理瓦西里·托凡于10月26日（周一）对乌克兰首都进行工作访问。

此前，一架俄罗斯攻击型无人机侵犯了摩尔多瓦领空，并在居民区和能源设施附近坠落，摩尔多瓦随后决定将一名俄罗斯大使馆工作人员宣布为“不受欢迎的人”。 摩尔多瓦外交部谴责了这一事件，并将责任归咎于俄罗斯。该国总统玛雅·桑杜也表示，此举对公民安全构成了威胁。

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