视频：在利沃夫，利沃夫国立大学的学生因学习条件恶劣而举行抗议

10月28日，利沃夫伊万·弗兰科国立大学外国语学院约百名学生走上街头举行抗议活动，要求取消将课程转移至梅多瓦·佩切里街53号教学楼的决定。 抗议活动结束后，该校校长罗曼·格拉迪舍夫斯基承诺，从第二学期起将停止在该校舍授课。

据“利沃夫公共电视台”报道，学生们于10:00在大学主楼（位于大学街）附近集结。 参与者高举写有“学生应享有体面的条件”、“梅多瓦街并不甜蜜”以及“为外国语系学生提供体面的条件”等标语的横幅。

学生联盟“直接行动”的活动家索菲娅解释说，学生们对梅多瓦洞穴校区教学楼的学习条件感到不满。 据她介绍，该大楼既没有供暖，也没有坡道和电梯，这给学生们，特别是残障学生带来了诸多不便。此外，该教学楼距离大学主楼约五公里。

外国语学院学生安娜表示，课程之所以被转移，是因为主教学楼空间不足。与此同时，学生们对新地点的偏远位置、卫生条件、教室状况以及技术设备均表示不满。

据安娜称，学生们已向校长反映过情况，参加了与校方管理层的会议，并为反对使用该教学楼的请愿书收集了签名。然而，据这位学生表示，这些举措并未帮助解决问题。 在替代方案中，学生们提议采用混合教学模式，但他们的主要诉求是放弃位于梅多瓦佩切拉街的这栋教学楼。

校长作出了什么承诺

抗议活动结束后，伊万·弗兰科利沃夫国立大学校长罗曼·格拉迪舍夫斯基邀请学生们举行了会谈。他表示，从10月29日起，本学期在梅多瓦·佩切里教学楼18:00之后的课程将不再安排。

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此外，校长还承诺，从第二学期开始将暂停该教学楼的教学活动，并对该建筑进行维修和翻新。

据格拉迪舍夫斯基介绍，第二学期的课程将分配到大学的其他教学楼进行。

来源：公共电视台

回顾一下，利沃夫市中心竖起了一座砖砌的戈韦尔拉山雕塑，社交媒体上随即掀起了一阵调侃热潮。

此外，利沃夫还竖立了一座名为“图腾”的混凝土雕塑，引发了市民的热议。

在利沃夫旧墓地原址——马泽帕街与托波尔纳街附近，发现了三尊圣母玛利亚雕像。

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