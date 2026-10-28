28 октября около сотни студентов факультета иностранных языков Львовского национального университета имени Ивана Франко вышли на акцию протеста, требуя отменить перенос занятий в корпус по улице Медовой Пещеры, 53. После акции ректор университета Роман Гладишевский пообещал прекратить там занятия со второго семестра.

Как сообщает «Суспільне Львов», студенты собрались в 10:00 у главного корпуса университета на улице Университетской. Участники держали плакаты с надписями «Студенчеству — достойные условия», «На Медовой не сладко» и «Достойные условия студентам инмову».

Активистка студенческого союза «Прямое действие» София объяснила, что студенты недовольны условиями обучения в корпусе на Медовой Пещере. По её словам, в здании нет отопления, пандусов и лифтов, что создаёт трудности, в частности для студентов с инвалидностью. Кроме того, корпус расположен примерно в пяти километрах от главного корпуса университета.

Студентка факультета иностранных языков Анна рассказала, что занятия перенесли из-за нехватки мест в главном корпусе. В то же время студентов не устраивают удаленность нового места, санитарные условия, состояние аудиторий и техническое оснащение.

По словам Анны, студенты уже обращались к ректору, участвовали во встрече с администрацией и собирали подписи под петицией против использования этого корпуса. Однако, как утверждает студентка, эти действия не помогли решить проблему. Среди альтернатив студенты предлагали смешанный формат обучения, однако их главное требование — отказаться от корпуса на улице Медовой Пещеры.

Что пообещал ректор

После акции ректор ЛНУ имени Ивана Франко Роман Гладишевский пригласил студентов на встречу. Он заявил, что уже с 29 октября в первом семестре занятия после 18:00 в корпусе на улице Медовой Пещеры проводиться не будут.

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Также ректор пообещал, что со второго семестра обучение в этом корпусе приостановят, а здание будут ремонтировать и восстанавливать.

По словам Гладишевского, во втором семестре занятия будут распределены между другими корпусами университета.

Источник: «Суспильне»

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