Конституционный Суд принял решение о мобилизации осужденных к пожизненному заключению

Конституционный Суд Украины отказался вводить условно-досрочное освобождение для лиц, приговоренных к пожизненному заключению, а также для лиц, убивших нескольких человек. Такая возможность должна была бы позволить им выйти на свободу для прохождения военной службы.

Второй сенат Суда рассмотрел конституционную жалобу и вынес решение по делу об освобождении осужденных для прохождения военной службы. Судьей-докладчиком выступил Виктор Городовенко.

Суд проанализировал положения статьи 81-1 Уголовного кодекса Украины, которые исключают освобождение для прохождения военной службы лиц, приговоренных к пожизненному заключению, и осужденных за умышленное убийство двух или более человек.

В решении отмечается, что обеспечение лицу с пожизненным сроком реалистичной перспективы освобождения не означает обязательного предоставления доступа ко всем без исключения механизмам.

Это предусматривает лишь юридическую возможность пересмотра наказания.

В КСУ отметили, что механизм освобождения для службы по контракту действует временно в связи с мобилизацией и военным положением.

Он существенно отличается от обычного УДЗ, ведь связан со специальными требованиями к возрасту, здоровью и психологическому состоянию, а не с исправлением осужденного.

Военная служба предполагает владение и применение оружия и боевой техники.

Привлечение к ней лиц, осужденных за тяжкие насильственные преступления, создает дополнительные риски для дисциплины, субординации и безопасности других военнослужащих и гражданских лиц.

Поэтому суд признал конституционными нормы, исключающие возможность досрочного освобождения таких категорий осужденных для прохождения военной службы, поскольку это не лишает их других законных способов изменения правового статуса.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу КСУ.

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