Film: We Lwowie studenci Uniwersytetu Lwowskiego protestowali przeciwko złym warunkom nauki

28 października około stu studentów Wydziału Języków Obcych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franka wyszło na ulicę, domagając się cofnięcia decyzji o przeniesieniu zajęć do budynku przy ulicy Medowej Pechery 53. Po akcji rektor uniwersytetu Roman Gladyshevsky obiecał zaprzestać prowadzenia tam zajęć od drugiego semestru.

Jak donosi „Suspilne Lwów”, studenci zebrali się o godz. 10:00 przed głównym budynkiem uniwersytetu przy ulicy Uniwersyteckiej. Uczestnicy trzymali plakaty z napisami „Godne warunki dla studentów”, „Na Medowej nie jest słodko” oraz „Godne warunki dla studentów języka obcego”.

Sofia, aktywistka zrzeszenia studenckiego „Pryama Dija”, wyjaśniła, że studenci są niezadowoleni z warunków nauki w budynku przy ulicy Medowej Pechery. Jak powiedziała, w budynku brakuje ogrzewania, podjazdów i wind, co stwarza trudności, zwłaszcza dla studentów z niepełnosprawnością. Ponadto budynek znajduje się około pięciu kilometrów od głównego gmachu uniwersytetu.

Anna, studentka wydziału języków obcych, opowiedziała, że zajęcia przeniesiono z powodu braku miejsc w głównym budynku. Jednocześnie studentom nie odpowiada oddalenie nowej lokalizacji, warunki sanitarne, stan sal wykładowych oraz wyposażenie techniczne.

Według Anny studenci zwrócili się już do rektora, uczestniczyli w spotkaniu z administracją i zbierali podpisy pod petycją przeciwko korzystaniu z tego budynku. Jednak, jak twierdzi studentka, działania te nie pomogły w rozwiązaniu problemu. Wśród alternatyw studenci proponowali mieszany format nauczania, jednak ich głównym postulatem jest rezygnacja z budynku przy ulicy Medowej Pechery.

Co obiecał rektor

Po akcji rektor Uniwersytetu im. Iwana Franka w Łowianach Roman Gladyshevsky zaprosił studentów na spotkanie. Oświadczył, że już od 29 października w pierwszym semestrze zajęcia po godz. 18:00 nie będą odbywać się w budynku przy ulicy Medowej Pechery.

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Rektor obiecał również, że od drugiego semestru nauka w tym budynku zostanie wstrzymana, a sam budynek będzie poddawany remontowi i renowacji.

Według słów Gladyshevskiego w drugim semestrze zajęcia zostaną rozdzielone między inne budynki uniwersytetu.

Źródło: Suspilne

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