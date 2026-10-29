W piątek, 30 października, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami. Temperatura w ciągu dnia wyniesie +7…+12°, a w niektórych regionach powietrze ogrzeje się do +15°.

W regionach południowych spodziewane są umiarkowane opady deszczu, a w Karpatach i na Podkarpaciu — niewielkie opady. W ciągu dnia miejscami będzie padać również w regionach centralnych. Na pozostałym terytorium nie przewiduje się znaczących opadów.

W nocy temperatura wyniesie +3…+8°, a na wybrzeżu morskim — do +12°. Wiatr będzie przeważnie północno-wschodni, o prędkości 5–12 m/s. Na wschodzie i południowym wschodzie w nocy możliwe są porywy wiatru do 15–20 m/s.

W Kijowie i obwodzie kijowskim nie przewiduje się znaczących opadów. W stolicy w nocy spodziewana jest temperatura +6…+8°, w ciągu dnia — około +10°.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne (Facebook)

W Ukrainie w tygodniu od 26 października do 1 listopada spodziewana jest ciepła pogoda z wysoką wilgotnością i niewielkimi wahaniami ciśnienia atmosferycznego. Najwyższe temperatury prognozowane są na południu kraju, natomiast najchłodniej będzie w regionie Karpat oraz miejscami na północy.

W listopadzie na Ukrainie spodziewane jest stopniowe ochłodzenie, jednak ogólnie miesiąc ten może być cieplejszy od normy klimatycznej. Synoptycy nie przewidują silnych i długotrwałych mrozów.