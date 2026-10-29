В Украине 30 октября потеплеет до +15°: где ожидаются дожди

В пятницу, 30 октября, в Украине прогнозируется облачная погода с прояснениями. Дневная температура составит +7…+12°, а в отдельных регионах воздух прогреется до +15°.

В южных областях ожидаются умеренные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье — небольшие осадки. Днем местами будет дождь также в центральных регионах. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется.

Ночью температура составит +3…+8°, на морском побережье — до +12°. Ветер преимущественно северо-восточный, 5–12 м/с. На востоке и юго-востоке ночью возможны порывы до 15–20 м/с.

В Киеве и области осадков не ожидается. В столице ночью ожидается +6…+8°, днём — около +10°.

Источник: Украинский гидрометцентр (Facebook)

В Украине в течение недели с 26 октября по 1 ноября ожидается теплая погода с высокой влажностью и незначительными колебаниями атмосферного давления. Самые высокие температуры прогнозируются на юге страны, тогда как прохладнее всего будет в Карпатском регионе и местами на севере.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.