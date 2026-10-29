Październik powoli dobiega końca, a do 1 listopada pozostało już zaledwie kilka dni. Dla wielu Ukraińców ten miesiąc przyniesie nie tylko odczuwalne ochłodzenie i pierwsze poważne rachunki za ogrzewanie, ale także szereg ważnych zmian. Część z nich dotyczy emerytur i świadczeń socjalnych, część – zasad rezerwacji pracowników i przedłużenia mobilizacji, a jeszcze inna część – taryf za usługi komunalne, funkcjonowania banków, a nawet wysyłania paczek za granicę. Tradycyjnie niektóre zmiany wchodzą w życie od pierwszego dnia miesiąca, inne natomiast mają ściśle określone terminy, o których warto wiedzieć, aby ich nie przegapić.

Czego więc mogą się spodziewać Ukraińcy od 1 listopada 2026 roku i jakie zmiany zostaną wprowadzone? Serwis UA.News przyjrzał się tej kwestii. Więcej szczegółów — w naszym artykule.

Emerytury, dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia: co czeka beneficjentów

Zacznijmy od najbardziej wrażliwego tematu — pieniędzy. Najważniejsza wiadomość dla emerytów: od 1 listopada 2026 r. nie będzie ogólnego przeliczenia ani masowego podwyższenia emerytur. Główna indeksacja miała miejsce już w marcu, a do końca roku wysokość świadczeń pozostanie na tym samym poziomie. Minimalna emerytura wiekowa, tak jak dotychczas, wynosi 2595 UAH, a gwarantowana minimalna wypłata dla niepracujących emerytów z uprawnieniami — 4213 UAH.

Nie oznacza to jednak, że kwoty dla wszystkich emerytów pozostaną całkowicie identyczne. Nadal obowiązują dodatki wiekowe, które są naliczane automatycznie. Osoby w wieku od 70 do 74 lat otrzymują dodatek w wysokości 300 UAH miesięcznie, od 75 do 79 lat — 456 UAH, a po ukończeniu 80 lat — 570 UAH.

Jeśli w listopadzie dana osoba osiągnie jeden z tych progów wiekowych, wysokość dodatku zostanie automatycznie zrewidowana, a osoba ta otrzyma zwiększoną kwotę. Nie ma potrzeby zwracania się w tej sprawie do Funduszu Emerytalnego – wszystko odbywa się automatycznie i bez składania wniosków. Jedyny warunek: łączna kwota emerytury wraz ze wszystkimi dodatkami nie może przekraczać 10 340 hrywien. Jeśli emerytura przekracza ten limit, dodatek wiekowy nie jest przyznawany.

Osobno warto wspomnieć o dopłatach mieszkaniowych. Masowe przeliczenie dopłat mieszkaniowych na sezon grzewczy 2026–2027 Fundusz Emerytalny przeprowadził już w październiku, dlatego większości beneficjentów pomoc została już automatycznie przeliczona. W listopadzie ludzie zaczną otrzymywać wypłaty za październik, ale już z uwzględnieniem kosztów ogrzewania.

Osoby, które otrzymują dodatek nie pierwszy rok i których sytuacja nie uległa zmianie, nie muszą ponownie składać dokumentów. Jeśli jednak ubiegasz się o pomoc po raz pierwszy, wynajmujesz mieszkanie i samodzielnie opłacasz media, albo jeśli zmienił się skład Twojej rodziny lub sytuacja majątkowa — w takim przypadku konieczne będzie osobiste zgłoszenie się do Funduszu Emerytalnego. Termin upływa 30 listopada 2026 roku. Jeśli zdążysz przed tą datą, dodatek, o ile przysługuje, zostanie przyznany od początku sezonu grzewczego, czyli od 1 października. Jeśli złożysz wniosek później, dodatek będzie naliczany od miesiąca złożenia wniosku.

Również w listopadzie kończy się program „Zimowe wsparcie”, w ramach którego określone grupy obywateli znajdujących się w trudnej sytuacji otrzymują jednorazową pomoc w wysokości 19 400 UAH na gospodarstwo domowe. Termin składania wniosków upływa 30 października, dlatego w listopadzie osoby, którym już przyznano świadczenie, powinny otrzymać pieniądze na swoje konta. Chodzi o samotnych emerytów, osoby niepełnosprawne, osoby wewnętrznie przesiedlone, beneficjentów dodatków mieszkaniowych oraz rodziny wielodzietne, mieszkające w gminach na terytoriach, na których toczyły się lub toczą się działania wojenne.

Jeśli chodzi o osoby wewnętrznie przesiedlone — wysokość pomocy na utrzymanie dla osób wewnętrznie przesiedlonych w listopadzie nie ulega zmianie: 2000 hrywien miesięcznie dla osób dorosłych oraz 3000 hrywien dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Wypłaty są kontynuowane w ramach szóstego sześciomiesięcznego okresu, który rozpoczął się 1 września 2026 r. i potrwa do 28 lutego 2027 r. Osoby, które otrzymują pomoc automatycznie i których dane nie uległy zmianie, nie muszą nigdzie się zgłaszać.



Rezerwa i mobilizacja: nowe zasady dla przedsiębiorstw

Jednym z najczęściej omawianych tematów ostatnich tygodni są zmiany w zasadach rezerwacji pracowników podlegających obowiązkowi wojskowemu. Po pierwsze, 26 października Rada Najwyższa po raz 21. przedłużyła stan wojenny i powszechną mobilizację o kolejne 90 dni. Nowe terminy obowiązują do 29 stycznia 2027 r., a same ustawy wchodzą w życie z dniem 31 października. Oznacza to, że wszystkie obecne przepisy dotyczące mobilizacji, ewidencji wojskowej i odroczeń pozostają w mocy bez zmian do końca stycznia.

Po drugie, 23 października Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą podejście do rezerwacji pracowników przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu. Główną zmianą jest korekta limitów. W przypadku przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz kompleksu obronno-przemysłowego maksymalny limit rezerwacji wynosi obecnie 95% pracowników podlegających obowiązkowi wojskowemu, a nie 100%, jak to miało miejsce wcześniej lub jak proponowano w pierwszych wersjach dokumentów. Jednocześnie dla specjalistów bezpośrednio zaangażowanych w realizację zamówień obronnych lub prace awaryjno-remontowe przewidziano pełne, stuprocentowe wyłączenie z poboru.

Ponadto rząd utworzył Centrum Koordynacyjne, które będzie weryfikować kryteria dotyczące przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu. Oznacza to, że niektóre firmy, które uzyskały status przedsiębiorstw o krytycznym znaczeniu na podstawie starych zasad, być może będą musiały ponownie go potwierdzić, podczas gdy inne, wręcz przeciwnie, będą mogły ubiegać się o rezerwację swoich pracowników. Dla biznesu jest to sygnał: nie należy się rozluźniać, przepisy mogą ulec zmianie, a aktualizacje należy śledzić bardzo uważnie. Konkretne mechanizmy i szczegóły nowego systemu mają zostać ogłoszone do 1 grudnia, więc listopad będzie miesiącem aktywnych przygotowań do tych zmian.



Taryfy za prąd, gaz i ogrzewanie

Teraz kilka słów o opłatach za media, które wraz z nadejściem chłodów niepokoją praktycznie każdą ukraińską rodzinę. Dobra wiadomość: od 1 listopada nie nastąpi gwałtowny skok cen energii elektrycznej. Dla większości odbiorców indywidualnych cena pozostaje na poziomie 4,32 UAH za kilowatogodzinę — i nie jest to przypadek, ponieważ rząd przedłużył obowiązywanie stałej ceny co najmniej do 30 kwietnia 2027 roku.

Dla tych, którzy ogrzewają mieszkanie energią elektryczną i odpowiednio to zarejestrowali, zachowana zostaje taryfa ulgowa. W ramach limitu 2 tysięcy kilowatogodzin miesięcznie energia elektryczna kosztuje 2,64 hrywny za kilowatogodzinę, a wszystko, co zostanie zużyte powyżej tego limitu, jest rozliczane według standardowej ceny 4,32 hrywny. Ważne: samo korzystanie z grzejnika nie oznacza uzyskania prawa do ulgi. Instalacja ogrzewania elektrycznego musi być oficjalnie zarejestrowana i odzwierciedlona w dokumentacji operatora systemu dystrybucji. W razie wątpliwości lepiej z wyprzedzeniem sprawdzić swój status u dostawcy usług.

Sytuacja z gazem również jest stabilna — przynajmniej dla klientów „Naftogazu”, którzy wybrali plan taryfowy „Stały”. Cena pozostaje na poziomie 7,96 UAH za metr sześcienny i obowiązuje do 30 kwietnia 2027 roku. Podwyżka może dotknąć tych, którzy korzystają z usług innych dostawców lub wybrali taryfę rynkową, dlatego przed opłaceniem rachunku warto sprawdzić warunki swojej umowy. Osobno na rachunkach może być wykazana opłata za dystrybucję gazu — zależy ona od regionu i operatora sieci dystrybucji gazu.

Jeśli chodzi o ogrzewanie, nie ma jednej daty włączenia w całym kraju. W niektórych miejscach ogrzewanie już działa, a w innych miastach jeszcze go nie włączono. Władze lokalne podejmują decyzje w oparciu o warunki pogodowe: zazwyczaj robi się to, gdy średnia dzienna temperatura przez trzy kolejne dni utrzymuje się na poziomie +8°C lub niższym. W niektórych miastach ogrzewanie zaczęto dostarczać już w październiku, w innych nastąpi to w listopadzie. W każdym razie rachunki za ogrzewanie pojawią się w rozliczeniach za listopad, a właśnie dotacja ma pomóc tym, dla których takie kwoty są nie do udźwignięcia.



Przesyłki do UE: nowe zasady i dodatkowe koszty

Osoby wysyłające przesyłki do krajów Unii Europejskiej również powinny przygotować się na zmiany. Od 1 listopada 2026 r. wchodzą w życie nowe obowiązkowe wymogi UE dotyczące międzynarodowych przesyłek pocztowych. Główną nowością jest dodatkowa opłata za obsługę celną, tzw. Handling Fee, w wysokości 2 euro za każdą pozycję towarową w zgłoszeniu celnym. Opłata ta będzie automatycznie doliczana do kosztu przesyłki podczas jej nadawania za pośrednictwem „Ukrposhty” lub „Novej Poshty” i należy ją uiścić wraz z innymi opłatami celnymi.

Jednak nie chodzi tylko o pieniądze. UE wprowadza również wymogi dotyczące cyfrowych identyfikatorów towarów (PID). Oznacza to, że dla każdej pozycji w przesyłce konieczne będzie podanie unikalnego kodu cyfrowego, który pozwoli organom celnym na szybsze i dokładniejsze przetwarzanie informacji. Dla zwykłego obywatela, który od czasu do czasu wysyła prezent do krewnych za granicę, może to wydawać się zbędną biurokracją, ale dla przedsiębiorców, sklepów internetowych i sprzedawców na platformach handlowych jest to bardzo poważna zmiana, która wymaga dostosowania.

Nowe przepisy dotyczą wszystkich 27 krajów UE, więc jeśli planujesz wysyłkę w listopadzie, lepiej z wyprzedzeniem sprawdzić szczegóły w oddziale pocztowym lub na oficjalnych stronach operatorów.

Opłaty

bankowe „Oschadbanku”

Osobno warto wspomnieć o zmianach dotyczących usług bankowych. Od 1 listopada 2026 r. państwowy „Oschadbank” wprowadza opłatę za prowadzenie nieaktywnych rachunków bieżących, do których nie jest przypisana karta bankowa. Miesięczna opłata wyniesie 150 UAH. Jeśli posiadacie Państwo takie konta, warto sprawdzić ich status i albo je aktywować, albo zamknąć, aby nie płacić zbędnych pieniędzy. Zmiana dotyczy wyłącznie kont, z których nie korzystacie, więc nie dotknie ona aktywnych klientów.

Godzina

policyjna i bezpieczeństwo w obwodzie donieckim

Dla mieszkańców obwodu donieckiego od 1 listopada zmienia się reżim godziny policyjnej. Na całym terytorium obwodu kontrolowanym przez Ukrainę, z wyjątkiem gmin Aleksandrówskiej i Czerkaskiej, godzina policyjna będzie obowiązywać od 16:00 do 11:00. W praktyce oznacza to, że poruszanie się po ulicach będzie możliwe tylko przez pięć godzin dziennie — od 11:00 do 16:00. W gminach Aleksandrówskiej i Czerkaskiej na razie obowiązuje dotychczasowy reżim — od godz. 21:00 do 05:00. Decyzję tę tłumaczy się pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa i nasileniem rosyjskich ostrzałów.



„Pakiet dla ucznia” i odporność energetyczna

Kolejny ważny termin dotyczy uczniów. 1 listopada upływa termin składania wniosków o pomoc państwową „Pakiet dla ucznia” w wysokości 5000 UAH na każde dziecko, które w 2026 roku rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. Wniosek można złożyć za pośrednictwem aplikacji „Dія”, wybierając odpowiednią usługę i dziecko. Jeśli w rodzinie jest dwoje pierwszoklasistów, pomoc wypłacana jest osobno na każde z nich. Rodzice, którzy jeszcze nie zdążyli złożyć wniosku, powinni się pospieszyć, ponieważ po 1 listopada przyjmowanie wniosków zostanie zamknięte.



Ponadto od 2 do 27 listopada potrwa drugi etap przyjmowania wniosków o pomoc dla małych przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego zużycia energii. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać od 15 do 30 tysięcy hrywien w zależności od liczby pracowników. Środki można przeznaczyć na generatory, stacje ładujące, falowniki, akumulatory lub panele słoneczne. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy „Dii”.

Podsumowując, listopad 2026 roku, na szczęście, nie przyniesie Ukraińcom żadnych szokujących zmian, takich jak gwałtowny wzrost taryf czy masowe zniesienie świadczeń socjalnych. Wymaga jednak zwrócenia uwagi na szczegóły: nie przegapić terminów składania dokumentów o dotację, sprawdzić swoje konta bankowe, zapoznać się z nowymi zasadami rezerwacji (jeśli jesteś przedsiębiorcą lub osobą podlegającą obowiązkowi wojskowemu) oraz uwzględnić nowe opłaty przy wysyłaniu paczek do UE. Dla mieszkańców regionów przygranicznych, tak jak dotychczas, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie środków bezpieczeństwa. Wojna na Ukrainie niestety trwa, a niemal wszystkie zmiany są z nią w taki czy inny sposób powiązane.

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