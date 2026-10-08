Субсидії на опалювальний сезон 2026–2027: кому ПФУ перерахує виплати автоматично

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У жовтні 2026 року Пенсійний фонд України перегляне розмір житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років. Для більшості одержувачів перерахунок відбудеться автоматично, тому повторно звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Водночас для окремих категорій громадян необхідно подати нову заяву та декларацію.

У жовтні ПФУ проведе автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2026–2027 років для більшості домогосподарств.

Повторно подавати документи не потрібно тим, кому субсидію вже призначили на неопалювальний період. Також автоматично переглянуть розмір виплат для домогосподарств, яким у неопалювальний сезон субсидію розрахували у нульовому розмірі.

Нову заяву на житлову субсидію потрібно подати громадянам, які вперше хочуть отримати таку допомогу.

Також заява та декларація необхідні, якщо станом на 1 жовтня 2026 року змінилися:

склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб ;

склад сім’ї члена домогосподарства ;

перелік житлово-комунальних послуг, на які призначається субсидія.

Окремо звернутися до ПФУ можуть громадяни, яким субсидію на неопалювальний період не призначили через заборгованість за комунальні послуги.

Подати документи в такому випадку можна, якщо заборгованість погашена, укладено договір про її реструктуризацію або борг оскаржується в судовому порядку.

Для призначення житлової субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи і витрати домогосподарства. За певних обставин можуть знадобитися додаткові документи.

Зокрема:

орендарям житла — договір найму;

у разі реструктуризації боргу за комунальні послуги — відповідний договір ;

внутрішньо переміщеним особам — довідка ВПО, якщо субсидія оформлюється за фактичним місцем проживання.

Подати документи можна кількома способами: у сервісному центрі Пенсійного фонду, через ЦНАП, уповноважених посадових осіб територіальної громади або поштою.

Також оформити заяву можна онлайн — через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України, а також через портал «Дія».

Якщо громадянин звернеться за житловою субсидією з 1 жовтня до 30 листопада включно, виплату призначать з початку опалювального періоду — з 1 жовтня, за умови виникнення права на субсидію.

Якщо звернутися пізніше, субсидію призначать із місяця подання заяви.

Під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон 2026–2027 років Пенсійний фонд враховуватиме доходи домогосподарства за I та II квартали 2026 року.

Для пенсіонерів під час розрахунку братимуть до уваги пенсію за серпень 2026 року.

Таким чином, більшості отримувачів субсидій не потрібно повторно звертатися до ПФУ — перерахунок на опалювальний сезон відбудеться автоматично. Водночас громадянам, у яких змінилися обставини або які вперше оформлюють допомогу, необхідно своєчасно подати відповідні документи.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Українські домогосподарства, які опалюють житло дровами, вугіллям, брикетами або іншим твердим пічним паливом, можуть отримати житлову субсидію на його придбання.

Раніше уряд України офіційно запровадив новий порядок відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги для пунктів, що приймають евакуйованих громадян.

Українці, які одночасно мають право на житлову субсидію та пільгу, можуть обрати один із цих видів державної підтримки. Якщо розмір призначеної субсидії становить 0,00 грн, людина може подати заяву на оформлення пільги.

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