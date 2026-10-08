Субсидии на отопительный сезон 2026–2027: кому ПФУ перечислит выплаты автоматически

В октябре 2026 года Пенсионный фонд Украины пересмотрит размер жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов. Для большинства получателей перерасчет произойдет автоматически, поэтому повторно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. В то же время отдельным категориям граждан необходимо подать новое заявление и декларацию.

В октябре ПФУ проведет автоматический перерасчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2026–2027 годов для большинства домохозяйств.

Повторно подавать документы не нужно тем, кому субсидию уже назначили на неотопительный период. Также автоматически пересмотрят размер выплат для домохозяйств, которым в неотопительный сезон субсидию рассчитали в нулевом размере.

Новое заявление на жилищную субсидию необходимо подать гражданам, которые впервые хотят получить такую помощь.

Также заявление и декларация необходимы, если по состоянию на 1 октября 2026 года изменились:

состав лиц, зарегистрированных в жилом помещении ;

состав семьи члена домохозяйства ;

перечень жилищно-коммунальных услуг, на которые назначается субсидия.

Отдельно обратиться в ПФУ могут граждане, которым субсидию на неотапливаемый период не назначили из-за задолженности за коммунальные услуги.

Подать документы в таком случае можно, если задолженность погашена, заключен договор о ее реструктуризации или долг оспаривается в судебном порядке.

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах домохозяйства. При определенных обстоятельствах могут потребоваться дополнительные документы.

В частности:

арендаторам жилья — договор аренды;

в случае реструктуризации задолженности за коммунальные услуги — соответствующий договор ;

внутренне перемещенным лицам — справка ВПЛ, если субсидия оформляется по фактическому месту проживания.

Подать документы можно несколькими способами: в сервисном центре Пенсионного фонда, через ЦНАП, уполномоченным должностным лицам территориальной общины или по почте.

Также оформить заявление можно онлайн — через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также через портал «Дія».

Если гражданин обратится за жилищной субсидией с 1 октября по 30 ноября включительно, выплата будет назначена с начала отопительного периода — с 1 октября, при условии возникновения права на субсидию.

Если обратиться позже, субсидию назначат с месяца подачи заявления.

При расчете жилищной субсидии на отопительный сезон 2026–2027 годов Пенсионный фонд будет учитывать доходы домохозяйства за I и II кварталы 2026 года.

Для пенсионеров при расчете будет учитываться пенсия за август 2026 года.

Таким образом, большинству получателей субсидий не нужно повторно обращаться в ПФУ — перерасчет на отопительный сезон произойдет автоматически. В то же время гражданам, у которых изменились обстоятельства или которые впервые оформляют помощь, необходимо своевременно подать соответствующие документы.

Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Украинские домохозяйства, которые отапливают жилье дровами, углем, брикетами или другим твёрдым печным топливом, могут получить жилищную субсидию на его приобретение.

Ранее правительство Украины официально ввело новый порядок возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги для пунктов, принимающих эвакуированных граждан.

Украинцы, которые одновременно имеют право на жилищную субсидию и льготу, могут выбрать один из этих видов государственной поддержки. Если размер назначенной субсидии составляет 0,00 грн, человек может подать заявление на оформление льготы.

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