Скандальный экс-заместитель генерального прокурора Дмитрий Вербицкий появился в эфире программы «Завтрак с 1+1» с настолько гладким лицом, что это стало отдельным поводом для новостей. Пока зрители разглядывали его «baby face», специалисты по эстетической медицине взялись подсчитывать, сколько могла бы стоить такая программа омоложения. Правда, счет Вербицкого никто не видел, поэтому речь идет о приблизительных расценках на процедуры, а не о подтвержденных расходах бывшего прокурора.

Косметологи Leo Beauty Club проанализировали внешность Вербицкого и назвали методики, которые могут помочь добиться подобного эффекта. Среди возможных вариантов — контурная пластика, ботулинотерапия, инъекции для улучшения качества кожи и аппаратные процедуры.

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Начнём со скул. Подчеркнуть их можно с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. В премиальном киевском сегменте, по оценке специалистов, такая процедура может стоить около 37 тысяч гривен при условном использовании 2 мл препарата. На поддержание результата придется закладывать еще примерно 25–30 тысяч гривен в год.

Еще одна деталь, на которую обратили внимание косметологи, — сдержанная мимика верхней и средней частей лица. Один из возможных способов достичь такого эффекта — ботулинотерапия. Если выбрать премиальный вариант с коррекцией шеи, процедура может стоить до 18,9 тысячи гривен. А если повторять её три раза в год, расчёты показывают уже 56,7 тысячи гривен.

На этом возможные расходы не заканчиваются. Для улучшения качества кожи применяют биоревитализацию и полинуклеотиды — ориентировочно 5–12 тысяч гривен за процедуру. А для работы с текстурой кожи, порами и возрастными изменениями могут использовать RF-микроигольчатый лифтинг, Morpheus8 или лазерную шлифовку. Здесь цена одного сеанса, по оценке специалистов, может составлять 8–25 тысяч гривен.

Если составить условный комплекс из ботулинотерапии, филлеров, инъекций для улучшения качества кожи и аппаратного омоложения, сумма может достичь 50–70 тысяч гривен и более. А с учётом регулярного поддержания результата годовой бюджет на внешний вид в определённом сценарии может превысить 200 тысяч гривен.

Конечно, это не означает, что именно такие процедуры делал Вербицкий или что он тратит на них указанные суммы. Косметологи описывают лишь возможные методики и их ориентировочную стоимость. Поэтому установить, сколько на самом деле стоит «baby face» экс-заместителя генпрокурора, без информации о конкретных процедурах невозможно.

Сам Вербицкий, по его словам, сейчас зарабатывает на жизнь юридическими услугами для людей, оказавшихся в конфликте с правоохранительными органами. Очевидно, что в деньгах у него нет недостатка. Но в чрезмерном увлечении косметологическими процедурами омоложения есть свой нюанс: чрезмерная коррекция может сделать лицо менее подвижным и лишить его естественной мимики. Поэтому в погоне за вечной молодостью важно не переусердствовать. Ведь иногда самой выразительной деталью лица становится именно то, чего на нём почти не видно, — морщины.



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