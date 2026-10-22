В Херсонской области предстанет перед судом глава оккупационной избирательной комиссии

В Херсонской области завершили расследование в отношении 56-летней жительницы региона, которую обвиняют в организации незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Каланчака.

По данным следствия, в декабре 2023 года женщина возглавила так называемую участковую избирательную комиссию. Она подбирала сотрудников, организовывала их работу, агитировала местных жителей участвовать в голосовании и украшала избирательный участок российской символикой.

Также обвиняемая участвовала в подсчете бюллетеней и передаче их в территориальный избирательный орган, а также давала комментарии российским пропагандистским СМИ.

Обвинительный акт направлен в суд. Женщине инкриминируется добровольное участие в организации и проведении незаконных выборов на временно оккупированной территории.

Источник: Херсонская областная прокуратура.

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