W obwodzie chersońskim zakończono śledztwo w sprawie 56-letniej mieszkanki regionu, którą oskarża się o zorganizowanie nielegalnych wyborów prezydenckich w Federacji Rosyjskiej na tymczasowo okupowanym terytorium Kalanczaku.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa w grudniu 2023 roku kobieta ta stanęła na czele tzw. okręgowej komisji wyborczej. Zatrudniała pracowników, organizowała ich pracę, zachęcała lokalnych mieszkańców do udziału w głosowaniu oraz dekorowała lokal wyborczy rosyjską symboliką.

Oskarżona brała również udział w liczeniu kart do głosowania i przekazywaniu ich do terytorialnego organu wyborczego, a także udzielała komentarzy rosyjskim mediom propagandowym.

Akt oskarżenia został przekazany do sądu. Kobiecie zarzuca się dobrowolny udział w organizacji i przeprowadzeniu nielegalnych wyborów na tymczasowo okupowanym terytorium.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu.

W obwodzie rówieńskim agent FSB, który przygotowywał podłożenie ładunku wybuchowego na torach kolejowych przed przejazdem pociągu towarowego, został skazany na 15 lat pozbawienia wolności z konfiskatą mienia. Mężczyzna miał zainstalować ładunek wybuchowy i zdalnie go zdetonować podczas przejazdu pociągu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zatrzymała go jeszcze w styczniu 2025 roku — zanim zdążył podłożyć ładunek wybuchowy.

Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał w Kijowie 18-letniego mieszkańca Odessy, podejrzanego o zdradę stanu. Według danych śledztwa przekazywał on rosyjskim służbom specjalnym współrzędne do ataków na Odessę i Dniepr, gromadził informacje na temat ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i przedsiębiorstw zbrojeniowych, a także przygotowywał zamach terrorystyczny w stolicy.

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