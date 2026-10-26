Zdjęcie: W obwodzie odeskim wróg dwukrotnie zaatakował ratowników

W obwodzie odeskim Rosjanie dwukrotnie zaatakowali miejsce pracy ratowników.

„W nocy wrogie ataki zniszczyły zakład przemysłowy, w którym wybuchł pożar. Podczas akcji gaśniczej rosyjskie wojska dwukrotnie przeprowadziły kolejne ataki bezpośrednio na miejsce pracy strażaków” – czytamy w komunikacie.

Ratownicy przebywali w schronie i nie odnieśli żadnych obrażeń. Uszkodzeniu uległ jednak sprzęt strażacko-ratowniczy.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych. Na miejscu akcji pracowało ponad 50 ratowników.

Źródło: Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Przypomnijmy, że w nocy 26 października 2026 roku wróg kilkakrotnie zaatakował prywatne przedsiębiorstwo przemysłowe oraz spółdzielnię garażową w obwodzie odeskim.

W wyniku rosyjskiego ataku z 23 października w obwodzie odeskim uszkodzono infrastrukturę cywilną i przemysłową. Na terenie ośrodków wypoczynkowych wybuchł rozległy pożar.