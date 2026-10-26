Фото: На Одещині ворог двічі вдарив по рятувальниках

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В Одеській області росіяни двічі завдали удару по місцю роботи рятувальників.

"Уночі ворожа атака зруйнувала промислове підприємство, там виникла пожежа. Під час її гасіння російські війська двічі завдали повторних ударів безпосередньо по місцю роботи вогнеборців", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники перебували в укритті й не постраждали. Водночас пошкоджена пожежно-рятувальна техніка.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. На місцях працювали понад 50 рятувальників.

Джерело: ДСНС України.

Нагадаємо, уночі 26 жовтня 2026 року ворог декілька разів атакував приватне промислове підприємство та гаражний кооператив на Одещині.

Унаслідок російської атаки 23 жовтня на Одещині пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На території баз відпочинку спалахнула масштабна пожежа.