Заставу за ексміністра Галущенка на 150 млн грн хочуть передати в АРМА

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з проханням передати до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) 150 млн грн, внесених як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Як пояснив прокурор САП Віталій Рибалкін, кошти, внесені за Галущенка, нині є речовим доказом у справі за операцією «Форест Гамп».



«Ці кошти, хоч і переказані в безготівковій формі, підпадають від ознаки речового доказу. [Нині] вони арештовані на казначейському рахунку ВАКС», — зазначив прокурор.



Він додав, що після передання цих коштів в управління АРМА агентство зможе купити за них облігації й тим самим вберегти їх від інфляції.



«Які є підстави для передання в АРМА? Вартісний критерій — якщо коштів більше, ніж порогова сума. Останній складник арешту майна — де ми маємо його зберігати. За загальним правилом, кошти, які є речовими доказами, вносяться на депозитний рахунок органу досудового розслідування. Але якщо це велика сума коштів, щоб не втрачати їхню вартість, бо інфляція їх швидко “з’їдає”, КПК передбачене передання в АРМА на управління. Вони купують облігації 17%. Держава отримає ці 150 мільйонів з облігацією, може пустити їх на щось корисне. Плюс відсоток, щоб інфляційні чинники не впливали на вартість цього арештованого речового доказу», — пояснив прокурор.



Адвокати-представники Германа Галущенка розкритикували прокурора за «бізнесовий підхід» щодо арештованих коштів.



На засідання в Апеляційній палаті ВАКС прийшов представник лише одного із чотирьох ТОВ, які вносили заставу за Галущенка. Сам колишній міністр також не з’явився. На прохання адвокатів про додатковий час для підготовки суд відклав засідання на листопад.

Про це повідомила кореспондентка hromadske.

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