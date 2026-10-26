Залог за экс-министра Галущенко в размере 150 млн грн хотят передать в АРМА

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась с просьбой передать в Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) 150 млн грн, внесенных в качестве залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Как пояснил прокурор САП Виталий Рыбалкин, средства, внесенные за Галущенко, в настоящее время являются вещественным доказательством по делу об операции «Форест Гамп».



«Эти средства, хотя и переведены в безналичной форме, подпадают под признак вещественного доказательства. [В настоящее время] они арестованы на казначейском счете ВАКС», — отметил прокурор.



Он добавил, что после передачи этих средств в управление АРМА агентство сможет купить на них облигации и тем самым уберечь их от инфляции.



«Каковы основания для передачи в АРМА? Стоимостный критерий — если средств больше, чем пороговая сумма. Последний компонент ареста имущества — где мы должны его хранить. По общему правилу, средства, являющиеся вещественными доказательствами, зачисляются на депозитный счет органа досудебного расследования. Но если речь идет о крупной сумме, чтобы не потерять их стоимость, ведь инфляция быстро «съедает» их, УПК предусматривает передачу в АРМА на управление. Они покупают облигации под 17%. Государство получит эти 150 миллионов в виде облигаций и сможет направить их на что-то полезное. Плюс проценты, чтобы инфляционные факторы не влияли на стоимость этого арестованного вещественного доказательства», — пояснил прокурор.



Адвокаты-представители Германа Галущенко раскритиковали прокурора за «деловой подход» к арестованным средствам.



На заседание в Апелляционной палате ВАКС пришел представитель лишь одного из четырех ООО, которые вносили залог за Галущенко. Сам бывший министр также не явился. По просьбе адвокатов о дополнительном времени для подготовки суд отложил заседание на ноябрь.

Об этом сообщила корреспондентка hromadske.

Напомним, что ВАКС снял с Галущенко электронный браслет, а процессуальные обязательства продлил.

НАБУ не смогло обосновать подозрение в отношении Галущенко из-за путаницы с позывными.

ВАКС приступил к рассмотрению апелляции Галущенко относительно меры пресечения.

В Киеве начался суд над экс-министром энергетики Галущенко по делу «Мидас».

Напомним, экс-глава Минэнерго Галущенко оспаривает в суде задержание по делу «Мидас».

Напомним, как Галущенко получил контроль над энергетическим сектором Украины.

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