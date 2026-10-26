有人希望将前部长加卢申科的1.5亿格里夫纳保释金移交至ARMA

专门反腐败检察院已提出请求，要求将作为前能源部长赫尔曼·加卢申科保释金缴纳的1.5亿格里夫纳移交至资产追索与管理署（ARMA）。

正如SAP检察官维塔利·里巴尔金所解释的，为加卢申科缴纳的这笔款项目前是“森林甘普”行动案件中的实物证据。



“这笔资金虽然是以非现金形式转账的，但符合实物证据的特征。［目前］它们已被冻结在反腐败特别法院的国库账户中，”该检察官指出。



他补充道，在将这笔资金移交至ARMA管理后，该机构将能够用其购买债券，从而使其免受通货膨胀的影响。



“移交至ARMA的依据是什么？价值标准是——如果资金超过了门槛金额。 财产扣押的最后一个环节是——我们该将财产存放在何处。根据一般规则，作为实物证据的资金应存入预审调查机关的存款账户。 但若是大额资金，为避免其价值因通货膨胀迅速‘贬值’而受损，《刑事诉讼法》规定应移交ARMA进行管理。他们会购买年利率17%的债券。 “国家将通过债券获得这1.5亿，可以将其用于有意义的事业。此外还有利息，以确保通货膨胀因素不会影响这笔被扣押实物证据的价值，”该检察官解释道。



赫尔曼·加卢申科的代理律师批评检察官对被扣押资金采取了“商业化处理方式”。



在最高反腐败法院上诉庭的听证会上，四家曾为加卢申科缴纳保释金的有限责任公司中，仅有一家派代表出席。这位前部长本人也未现身。应律师们请求给予更多准备时间，法院将听证会推迟至11月。

这一消息由hromadske的记者报道。

需要提醒的是，最高反腐败法院已解除加卢申科的电子脚镣，但其诉讼义务仍继续有效。

国家反腐败局（NABU）因呼号混淆问题，未能就对加卢申科的嫌疑提供充分依据。

最高反腐败法院已开始审理加卢申科关于预防措施的上诉。

前能源部长加卢申科在“米达斯”案中的审判已在基辅开始。

需要指出的是，前能源部长加卢申科正在法庭上对“米达斯”案中的拘留决定提出上诉。

回顾一下，加卢申科是如何获得对乌克兰能源领域的控制权的。

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