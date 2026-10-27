如何为私宅做好过冬准备：国家紧急情况局建议

在寒潮来临前夕，建议乌克兰民众检查供暖设备、电力网络及消防设施的状况。其中，独栋住宅需要特别关注，因为冬季这些住宅的供暖和供电系统负荷会增加。

国家紧急情况局强调，提前做好准备有助于发现故障、降低火灾风险，并避免在严寒期间进行紧急维修。

供暖季开始前需要检查哪些项目

首先应检查炉子、壁炉和烟囱。必须确保其无裂纹及其他损坏，清理烟囱内的烟灰并检查抽力。

此外，还应检查燃气或电锅炉、取暖器和对流式暖气片的运行状况。建议委托专业人员对锅炉进行技术检查，而取暖器在首次开启前需清除灰尘。

此外，还应单独检查房屋的电力线路。 需检查电线、插座、开关和延长线的状况，并更换受损部件。救援人员还建议合理分配用电负荷，避免将多台大功率电器同时接入同一个插座。

如何安全使用发电机

发电机所有者必须提前检查设备是否正常运转，并准备好燃料储备。

发电机仅允许安装在室外，且必须距离窗户、门和通风口至少六米。在车库、地下室或其他封闭空间内使用发电机存在一氧化碳中毒的风险，因此十分危险。

燃料和燃气罐应存放在居住区外的专用、通风良好的场所，远离炉灶、锅炉、明火及其他热源。同时，务必检查燃料容器的密封性。

阁楼和地下室的检查事项

入冬前，必须检查阁楼、地下室和锅炉房。通往这些场所的通道应保持畅通，供暖设备周围不得有可燃材料和易燃物质。

还应清理烟囱和配电箱周围的多余物品，以确保在设备故障或紧急情况下能够畅通无阻地进行检修。

消防安全与疏散计划

救援人员建议检查烟雾报警器和一氧化碳探测器，必要时更换电池，并检查灭火器的有效期和压力指标。灭火器应存放在易于取用的位置，且所有家庭成员都应知晓其位置。

此外，应提前与亲人商定发生火灾或其他紧急情况时的应对措施。必须检查房屋出口通道是否畅通、门从内部能否轻松打开，并确定一个供所有家庭成员集合的安全地点。

乌克兰国家紧急情况局强调：提前做好房屋的御寒准备有助于降低对生命和健康的风险，特别是在战争时期，电力供应中断可能迫使人们更频繁地使用替代能源和取暖设备。

来源：乌克兰国家紧急情况局

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